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Топ токенов категории Bankr Ecosystem по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Bankr Ecosystem. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
AEON
AEON
AEON
$ 0.05479
-0.54%
+0.58%
-9.19%
$ 10.39M
$ 3.52M
2
Surplus intelligence
Surplus intelligence
SURPLUS
$ 3.73E-5
+0.16%
-12.10%
-16.54%
$ 3.73M
--
3
The White Wolf
The White Wolf
WOLF
$ 6.21E-6
+12.70%
-32.60%
+71.55%
$ 620.91K
--
4
KellyClaude
KellyClaude
KELLYCLAUDE
$ 4.66E-6
0.00%
-0.70%
-1.06%
$ 466.05K
--
5
Moltbook
Moltbook
MOLT
$ 3.94E-6
+0.51%
-1.10%
+3.14%
$ 393.98K
--
6
MiroShark
MiroShark
MIROSHARK
$ 2.64E-6
-1.12%
-2.30%
-6.38%
$ 264.30K
--
7
Robot Money
Robot Money
ROBOTMONEY
$ 2.47E-6
0.00%
-4.70%
-9.52%
$ 247.29K
--
8
Juno Agent
Juno Agent
JUNO
$ 2.16E-6
0.00%
-3.00%
-12.55%
$ 213.38K
--
9
cyb3rwr3n
cyb3rwr3n
CYB3RWR3N
$ 2.04E-6
-2.39%
-9.70%
+4.62%
$ 204.32K
--
10
SAIRI
SAIRI
SAIRI
$ 1.58E-6
0.00%
-4.80%
-31.90%
$ 157.58K
--
11
FELIX
FELIX
FELIX
$ 1.27E-6
+0.79%
-2.60%
-4.51%
$ 121.40K
--
12
Helixa Cred
Helixa Cred
CRED
$ 9.12988E-7
+0.12%
-2.70%
-9.61%
$ 91.30K
--
13
Hermes OS
Hermes OS
HERMESOS
$ 8.48945E-7
+0.12%
-2.00%
-5.27%
$ 84.90K
--
14
PerkOS
PerkOS
PERKOS
$ 7.80193E-7
+0.12%
-4.20%
-4.35%
$ 78.02K
--
15
AntiHunter
AntiHunter
ANTIHUNTER
$ 5.81402E-7
-0.26%
-1.10%
+1.37%
$ 58.12K
--
16
Ethresearchbot
Ethresearchbot
ETHR
$ 5.95416E-7
+0.12%
-0.30%
+0.62%
$ 56.55K
--
17
Halo
Halo
HALO
$ 4.9762E-7
-0.61%
-5.70%
-12.13%
$ 49.76K
--
18
SelfClaw
SelfClaw
SELFCLAW
$ 4.73676E-7
0.00%
-0.30%
+1.45%
$ 47.37K
--
19
openagentmarket
openagentmarket
OPENAGENTMARKET
$ 4.3087E-7
0.00%
+0.40%
+2.09%
$ 43.09K
--
20
BOTCOIN
BOTCOIN
BOTCOIN
$ 4.02715E-7
-0.30%
-94.00%
-95.11%
$ 40.27K
--
21
Earendel
Earendel
EARENDEL
$ 3.47349E-7
0.00%
-0.60%
+1.77%
$ 34.74K
--
22
Happy Hour
Happy Hour
HH
$ 2.08397E-7
0.00%
+1.40%
+0.10%
$ 20.65K
--
23
gitlawb
gitlawb
GITLAWB
$ 0.00002078
-0.05%
-4.43%
-13.91%
--
$ 2.58B

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Bankr Ecosystem и почему они так популярны?
Токены категории Bankr Ecosystem представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 23 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $17.41M.
Какой токен из категории Bankr Ecosystem демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Bankr Ecosystem, отслеживаемых на MEXC, HH продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 1.40% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Bankr Ecosystem находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 23 токенов категории Bankr Ecosystem, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Bankr Ecosystem относятся AEON, SURPLUS, WOLF. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Bankr Ecosystem?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Bankr Ecosystem составляет примерно $17.41M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Bankr Ecosystem, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.