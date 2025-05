CRV

Curve is a decentralized exchange liquidity pool on Ethereum designed for extremely efficient stablecoin trading. Launched in January 2020, Curve allows users to trade between stablecoins with low slippage, low fee algorithm designed specifically for stablecoins and earning fees. Behind the scenes, the tokens held by liquidity pools are also supplied to the Compound protocol or iearn.finance where to generate more income for liquidity providers.

Название криптовалютыCRV

МестоNo.77

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка0.0003%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)8.65%

Оборотное предложение1,343,378,344

Макс. предложение3,030,303,030.299

Общее предложение2,259,379,286.9274936

Коэффициент обращения0.4433%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум60.4987938093,2020-08-14

Наименьшая цена0.18109279935395833,2024-08-05

Публичный блокчейнETH

