O preço ao vivo de YZY hoje é 0.3932 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de YZY para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de YZY facilmente na MEXC agora.

Logo de YZY

Cotação YZY (YZY)

Preço em tempo real de 1 YZY para USD

$0.3932
-0.40%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de YZY (YZY)
Última atualização da página: 2025-10-25 14:01:05 (UTC+8)

Informações de preço de YZY (YZY) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.3915
Mínimo 24h
$ 0.4006
Máximo 24h

$ 0.3915
$ 0.4006
$ 3.1581037257728988
$ 0.19323573050067985
-0.21%

-0.40%

-2.15%

-2.15%

O preço em tempo real de YZY (YZY) é $ 0.3932. Nas últimas 24 horas, YZY foi negociado entre a mínima de $ 0.3915 e a máxima de $ 0.4006, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de YZY é $ 3.1581037257728988, enquanto o mais baixo é $ 0.19323573050067985.

Em termos de desempenho de curto prazo, YZY variou -0.21% na última hora, -0.40% nas últimas 24 horas e -2.15% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de YZY (YZY)

No.289

$ 117.96M
$ 53.95K
$ 393.20M
300.00M
1,000,000,000
999,999,728.505739
29.99%

SOL

A capitalização de mercado atual de YZY é $ 117.96M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 53.95K. A oferta em circulação de YZY é 300.00M, com um fornecimento total de 999999728.505739. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 393.20M.

Histórico de preços de YZY (YZY) em USD

Acompanhe as variações de preço de YZY para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.001579-0.40%
30 dias$ -0.02-4.85%
60 dias$ -0.1778-31.14%
90 dias$ -0.1068-21.36%
Variação de preço de YZY hoje

Hoje, YZY registrou uma variação de $ -0.001579 (-0.40%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de YZY

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.02 (-4.85%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de YZY

Expandindo a visualização para 60 dias, YZY teve uma variação de $ -0.1778 (-31.14%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de YZY

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.1068 (-21.36%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de YZY (YZY)!

Confira agora a página de histórico de preço do YZY.

O que é YZY (YZY)

YZY Money is a concept to put you in control, free from centralized authority.

YZY está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em YZY de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de YZY para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre YZY em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de YZY tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do YZY (em USD)

Quanto valerá YZY (YZY) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em YZY (YZY) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para YZY.

Confira a previsão de preço de YZY agora!

Tokenomics de YZY (YZY)

Compreender a tokenomics de YZY (YZY) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token YZY agora!

Como comprar YZY (YZY)

Quer saber como comprar YZY? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar YZY facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

YZY para moedas locais

1 YZY (YZY) para VND
10,347.058
1 YZY (YZY) para AUD
A$0.601596
1 YZY (YZY) para GBP
0.2949
1 YZY (YZY) para EUR
0.338152
1 YZY (YZY) para USD
$0.3932
1 YZY (YZY) para MYR
RM1.659304
1 YZY (YZY) para TRY
16.490808
1 YZY (YZY) para JPY
¥59.7664
1 YZY (YZY) para ARS
ARS$585.989892
1 YZY (YZY) para RUB
31.302652
1 YZY (YZY) para INR
34.526892
1 YZY (YZY) para IDR
Rp6,553.330712
1 YZY (YZY) para PHP
23.1005
1 YZY (YZY) para EGP
￡E.18.720252
1 YZY (YZY) para BRL
R$2.115416
1 YZY (YZY) para CAD
C$0.55048
1 YZY (YZY) para BDT
48.04904
1 YZY (YZY) para NGN
574.01302
1 YZY (YZY) para COP
$1,524.027472
1 YZY (YZY) para ZAR
R.6.786632
1 YZY (YZY) para UAH
16.431828
1 YZY (YZY) para TZS
T.Sh.978.108592
1 YZY (YZY) para VES
Bs83.3584
1 YZY (YZY) para CLP
$370.0012
1 YZY (YZY) para PKR
Rs110.477404
1 YZY (YZY) para KZT
211.7382
1 YZY (YZY) para THB
฿12.83798
1 YZY (YZY) para TWD
NT$12.126288
1 YZY (YZY) para AED
د.إ1.443044
1 YZY (YZY) para CHF
Fr0.310628
1 YZY (YZY) para HKD
HK$3.051232
1 YZY (YZY) para AMD
֏150.591668
1 YZY (YZY) para MAD
.د.م3.625304
1 YZY (YZY) para MXN
$7.25454
1 YZY (YZY) para SAR
ريال1.4745
1 YZY (YZY) para ETB
Br59.377132
1 YZY (YZY) para KES
KSh50.797508
1 YZY (YZY) para JOD
د.أ0.2787788
1 YZY (YZY) para PLN
1.43518
1 YZY (YZY) para RON
лв1.718284
1 YZY (YZY) para SEK
kr3.69608
1 YZY (YZY) para BGN
лв0.660576
1 YZY (YZY) para HUF
Ft131.89894
1 YZY (YZY) para CZK
8.221812
1 YZY (YZY) para KWD
د.ك0.1203192
1 YZY (YZY) para ILS
1.289696
1 YZY (YZY) para BOB
Bs2.71308
1 YZY (YZY) para AZN
0.66844
1 YZY (YZY) para TJS
SM3.629236
1 YZY (YZY) para GEL
1.065572
1 YZY (YZY) para AOA
Kz360.733476
1 YZY (YZY) para BHD
.د.ب0.1478432
1 YZY (YZY) para BMD
$0.3932
1 YZY (YZY) para DKK
kr2.524344
1 YZY (YZY) para HNL
L10.278248
1 YZY (YZY) para MUR
17.902396
1 YZY (YZY) para NAD
$6.786632
1 YZY (YZY) para NOK
kr3.935932
1 YZY (YZY) para NZD
$0.680236
1 YZY (YZY) para PAB
B/.0.3932
1 YZY (YZY) para PGK
K1.655372
1 YZY (YZY) para QAR
ر.ق1.431248
1 YZY (YZY) para RSD
дин.39.689608
1 YZY (YZY) para UZS
soʻm4,795.121184
1 YZY (YZY) para ALL
L32.6356
1 YZY (YZY) para ANG
ƒ0.703828
1 YZY (YZY) para AWG
ƒ0.703828
1 YZY (YZY) para BBD
$0.7864
1 YZY (YZY) para BAM
KM0.660576
1 YZY (YZY) para BIF
Fr1,159.5468
1 YZY (YZY) para BND
$0.507228
1 YZY (YZY) para BSD
$0.3932
1 YZY (YZY) para JMD
$63.04962
1 YZY (YZY) para KHR
1,585.4807
1 YZY (YZY) para KMF
Fr166.7168
1 YZY (YZY) para LAK
8,547.825916
1 YZY (YZY) para LKR
රු119.403044
1 YZY (YZY) para MDL
L6.680468
1 YZY (YZY) para MGA
Ar1,779.182816
1 YZY (YZY) para MOP
P3.1456
1 YZY (YZY) para MVR
6.01596
1 YZY (YZY) para MWK
MK682.638452
1 YZY (YZY) para MZN
MT25.12548
1 YZY (YZY) para NPR
रु55.201348
1 YZY (YZY) para PYG
2,788.5744
1 YZY (YZY) para RWF
Fr569.7468
1 YZY (YZY) para SBD
$3.232104
1 YZY (YZY) para SCR
5.496936
1 YZY (YZY) para SRD
$15.606108
1 YZY (YZY) para SVC
$3.436568
1 YZY (YZY) para SZL
L6.798428
1 YZY (YZY) para TMT
m1.380132
1 YZY (YZY) para TND
د.ت1.1524692
1 YZY (YZY) para TTD
$2.665896
1 YZY (YZY) para UGX
Sh1,369.9088
1 YZY (YZY) para XAF
Fr221.7648
1 YZY (YZY) para XCD
$1.06164
1 YZY (YZY) para XOF
Fr221.7648
1 YZY (YZY) para XPF
Fr40.1064
1 YZY (YZY) para BWP
P5.610964
1 YZY (YZY) para BZD
$0.790332
1 YZY (YZY) para CVE
$37.448368
1 YZY (YZY) para DJF
Fr69.5964
1 YZY (YZY) para DOP
$25.038976
1 YZY (YZY) para DZD
د.ج51.182844
1 YZY (YZY) para FJD
$0.892564
1 YZY (YZY) para GNF
Fr3,418.874
1 YZY (YZY) para GTQ
Q3.00798
1 YZY (YZY) para GYD
$82.25744
1 YZY (YZY) para ISK
kr48.3636

Recurso YZY

Para uma compreensão mais aprofundada de YZY, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do YZY
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre YZY

Quanto vale hoje o YZY (YZY)?
O preço ao vivo de YZY em USD é 0.3932 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de YZY para USD?
O preço atual de YZY para USD é $ 0.3932. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de YZY?
A capitalização de mercado de YZY é $ 117.96M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de YZY?
O fornecimento circulante de YZY é de 300.00M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de YZY?
YZY atingiu um preço máximo histórico de 3.1581037257728988 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de YZY?
YZY atingiu um preço minímo histórico de 0.19323573050067985 USD.
Qual é o volume de negociação de YZY?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para YZY é $ 53.95K USD.
YZY vai subir ainda este ano?
YZY pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do YZY para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 14:01:05 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o YZY (YZY)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de YZY para USD

Montante

YZY
YZY
USD
USD

1 YZY = 0.3932 USD

Negocie YZY

YZY/USDT
$0.3932
-0.43%

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --

