Preço de YZY hoje

O preço ao vivo de YZY (YZY) hoje é $ 0.3655, com uma variação de 0.08% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de YZY para USD é de $ 0.3655 por YZY.

YZY ocupa atualmente a posição #267 em capitalização de mercado, totalizando $ 109.65M, com um fornecimento em circulação de 300.00M YZY. Nas últimas 24 horas, YZY foi negociado entre $ 0.3599 (mínimo) e $ 0.3688 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 3.1581037257728988, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.19323573050067985.

No desempenho de curto prazo, YZY movimentou-se +0.05% na última hora e +0.93% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 59.31K.

Informações de mercado de YZY (YZY)

Classificação No.267 Capitalização de mercado $ 109.65M$ 109.65M $ 109.65M Volume (24h) $ 59.31K$ 59.31K $ 59.31K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 365.50M$ 365.50M $ 365.50M Fornecimento Circulante 300.00M 300.00M 300.00M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 999,999,691.63137 999,999,691.63137 999,999,691.63137 Taxa circulante 29.99% Blockchain pública SOL

