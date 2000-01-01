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Principais tokens de Celebrity-Themed por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Celebrity-Themed. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
YZY
YZY
YZY
$ 0.296574
+0.44%
+0.01%
+1.11%
$ 88.19M
$ 128.83K
2
BULLA
BULLA
BULLA
$ 0.01571
+0.02%
-0.54%
+4.95%
$ 15.70M
$ 32.28M
3
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.004388
+0.02%
-7.79%
-9.84%
$ 4.32M
$ 16.78M
4
Energy
Energy
$NRG
$ 0.0023165
+0.27%
+0.01%
+11.55%
$ 2.27M
$ 12.04K
5
RNT
RNT
RNT
$ 0.00107409
+0.28%
+0.02%
+4.57%
$ 1.05M
$ 10.52K
6
Million
Million
MM
$ 0.987684
+0.10%
0.00%
-0.08%
$ 987.61K
$ 30.37
7
Mother Iggy
Mother Iggy
MOTHER
$ 0.00075232
+0.29%
-0.01%
+5.06%
$ 725.92K
$ 6.36K
8
Swasticoin
Swasticoin
YZY
$ 0.00049675
-0.79%
-0.02%
-12.76%
$ 496.73K
$ 7.98K
9
N3on
N3on
N3ON
$ 0.00039612
0.00%
--
0.00%
$ 396.12K
$ 10.67
10
Woman Yelling At Cat
Woman Yelling At Cat
WYAC
$ 0.00037108
+0.59%
-0.05%
+2.27%
$ 367.35K
$ 1.47K
11
FAFO
FAFO
FAFO
$ 0.00021525
+0.42%
-0.00%
+6.28%
$ 215.15K
$ 897.53
12
HAMI
HAMI
$HAMI
$ 0.00018039
+0.46%
-0.00%
+9.85%
$ 180.34K
$ 3.03
13
Top G
Top G
TOPG
$ 0.0001551
+0.64%
-0.00%
+4.07%
$ 155.10K
$ 4.32
14
Elons Pet Snail
Elons Pet Snail
GARY
$ 0.00210468
0.00%
--
-3.30%
$ 92.61K
$ 210.47
15
Jason Derulo
Jason Derulo
JASON
$ 3.482E-5
0.00%
-1.50%
+4.63%
$ 34.82K
--
16
WAP
WAP
WAP
$ 2.423E-5
+0.21%
-0.90%
+3.50%
$ 24.22K
--
17
Waka Flocka
Waka Flocka
FLOCKA
$ 2.085E-5
0.00%
+5.20%
-2.20%
$ 20.85K
--
18
Ronaldinho Coin
Ronaldinho Coin
STAR10
$ 5.229E-5
-0.04%
-0.80%
-2.01%
$ 15.85K
--
19
FIT
FIT
FIT
$ 0.00004832
-0.10%
-0.04%
-0.17%
--
$ 123.09M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Celebrity-Themed e por que são populares?
Tokens de Celebrity-Themed representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 19 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $115.25M.
Qual é o token de Celebrity-Themed com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Celebrity-Themed acompanhados na MEXC, FLOCKA apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 5.20% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Celebrity-Themed existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 19 tokens de Celebrity-Themed, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Celebrity-Themed incluem YZY, BULLA, KEKIUS. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Celebrity-Themed?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Celebrity-Themed é de aproximadamente $115.25M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Celebrity-Themed, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.