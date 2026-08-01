Preço de Cash Cat hoje

O preço ao vivo de Cash Cat (CASHCAT) hoje é R$ 0.15558, com uma variação de 4.10% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CASHCAT para BRL é de R$ 0.15558 por CASHCAT.

Cash Cat ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- CASHCAT. Nas últimas 24 horas, CASHCAT foi negociado entre R$ 0.13513 (mínimo) e R$ 0.16895 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, CASHCAT movimentou-se -4.69% na última hora e +59.38% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 1.20M.

Informações de mercado de Cash Cat (CASHCAT)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 1.20MR$ 1.20M R$ 1.20M Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 155.58MR$ 155.58M R$ 155.58M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ROBINHOOD

A capitalização de mercado atual de Cash Cat é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 1.20M. A oferta em circulação de CASHCAT é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 155.58M.