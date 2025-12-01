Preço de OSCAR hoje

O preço ao vivo de OSCAR (OSCAR) hoje é $ 0.00146442, com uma variação de 4.74% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OSCAR para USD é de $ 0.00146442 por OSCAR.

OSCAR ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,302,364, com um fornecimento em circulação de 892.60M OSCAR. Nas últimas 24 horas, OSCAR foi negociado entre $ 0.00130357 (mínimo) e $ 0.00149726 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02294087, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00116538.

No desempenho de curto prazo, OSCAR movimentou-se -0.05% na última hora e +3.49% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de OSCAR (OSCAR)

Capitalização de mercado $ 1.30M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.30M Fornecimento Circulante 892.60M Fornecimento total 892,595,002.5452204

