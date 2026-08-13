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O preço ao vivo de Nesa hoje é 0,20102 BRL. A capitalização de mercado de NES é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de NES para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Nesa hoje é 0,20102 BRL. A capitalização de mercado de NES é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de NES para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Nesa (NES)

Preço em tempo real de 1 NES para BRL

R$1,0432938
R$1,0432938R$1,0432938
+0.07%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Nesa (NES)
Última atualização da página: 2026-08-13 06:37:39 (UTC+8)

Preço de Nesa hoje

O preço ao vivo de Nesa (NES) hoje é R$ 0,20102, com uma variação de 0,07% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NES para BRL é de R$ 0,20102 por NES.

Nesa ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- NES. Nas últimas 24 horas, NES foi negociado entre R$ 0,2 (mínimo) e R$ 0,2046 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, NES movimentou-se +%0,25 na última hora e +%0,66 nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 69.28K.

Informações de mercado de Nesa (NES)

--
----

R$ 69.28K
R$ 69.28KR$ 69.28K

R$ 201,02M
R$ 201,02MR$ 201,02M

--
----

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

BSC

A capitalização de mercado atual de Nesa é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 69.28K. A oferta em circulação de NES é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 201,02M.

Histórico de preço de Nesa BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0,2
R$ 0,2R$ 0,2
Mínimo 24h
R$ 0,2046
R$ 0,2046R$ 0,2046
Máximo 24h

R$ 0,2
R$ 0,2R$ 0,2

R$ 0,2046
R$ 0,2046R$ 0,2046

--
----

--
----

+%0,25

+%0,07

+%0,66

+%0,66

Histórico de preços de Nesa (NES) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Nesa para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ +0,0007298+%0,07
30 diasR$ -0,04988-%19,89
60 diasR$ +0,12602+%168,02
90 diasR$ +0,12602+%168,02
Variação de preço de Nesa hoje

Hoje, NES registrou uma variação de R$ +0,0007298 (+%0,07), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Nesa

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0,04988 (-%19,89), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Nesa

Expandindo a visualização para 60 dias, NES teve uma variação de R$ +0,12602 (+%168,02), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Nesa

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0,12602 (+%168,02), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Nesa (NES)!

Confira agora a página de histórico de preço do Nesa.

Análise para Nesa

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Nesa. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Nesa hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de NES: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI< 20Zona sobrevendidaQueda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
Grupo MA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
Ponto de pivôPivô ≤ Preço ≤ R1Entre o pivô‑R1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente alta.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
Grupo EMA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Preço ≤ MédioEntre a faixa inferior e a médiaRelativamente fraco, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

O NES_USDT está operando na faixa de 0,20083 no período de 4 horas, com o preço ligeiramente acima do ponto central em 0,2006. Atualmente, a cotação encontra-se dentro de um estreito intervalo de oscilação formado entre os níveis S1 e R1. O sistema de médias móveis apresenta uma configuração de alta, com as médias móveis de 7 dias (MA/EMA) emitindo sinais de compra, enquanto há uma divergência entre a direção dos indicadores e a posição dos níveis-chave. O MACD formou um cruzamento negativo, sinalizando uma correção descendente da força motriz de curto prazo. Já o RSI permanece em zona neutra, sem registrar valores extremos de sobrecompra ou sobrevenda. Os indicadores rápidos e lentos mostram uma separação: as médias móveis apontam para alta, enquanto os osciladores apontam para baixa, evidenciando uma intensa disputa entre compradores e vendedores na atual posição. A volatilidade está em processo de convergência, refletindo a ausência de forças unidirecionais dominantes no mercado e resultando em uma redução temporária da atividade de negociação. Os principais níveis de resistência próximos estão localizados em 0,2020 (R1), aproximadamente 0,59% acima do preço atual; já a resistência mais distante encontra-se em 0,2039 (R2), cerca de 1,52% acima. Do lado da suporte, o nível imediato está em 0,1987 (S1), aproximadamente 1,06% abaixo do preço atual, enquanto o suporte mais distante situa-se em 0,1973 (S2), cerca de 1,76% abaixo. Com esses níveis-chave concentrados em áreas próximas, qualquer rompimento de um desses pontos pode desencadear mudanças significativas na liquidez de curto prazo.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Previsão de preço para Nesa

Previsão de preço de Nesa (NES) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de NES em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de %0,00.
Previsão de preço de Nesa (NES) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Nesa pode potencialmente apresentar um crescimento de %0,00. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Nesa pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de NES para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Nesa.

Como comprar e investir em Nesa em Brasil

Pronto para começar com Nesa? Comprar NES é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Nesa. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Nesa (NES).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Nesa será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Nesa(NES)

O que você pode fazer com Nesa

Possuir Nesa permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Nesa (NES) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Nesa (NES)

Nesa is a privacy-preserving, verifiable, decentralized AI execution layer. It allows users to run powerful AI models—language, vision, and beyond—across a globally distributed network of compute nodes, without trusting any single party. The models remain confidential, the data remains private, and the results are verifiable. Built as a lightweight Layer-1, Nesa supports on-chain verification of off-chain inference using their innovative cryptographic primitives.

Recurso Nesa

Para uma compreensão mais aprofundada de Nesa, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Nesa
Explorador de blocos

Categoria :

Binance Alpha SpotlightEthereum EcosystemLayer 1 (L1)

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Nesa

Última atualização da página: 2026-08-13 06:37:39 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Nesa (NES)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Nesa

NESUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em NES com alavancagem. Explore a negociação de futuros de NESUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Nesa (NES) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Nesa.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
NES/USDT
R$1,0433457
R$1,0433457R$1,0433457
+%0,08
343.49K (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

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Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Bitcoin

Bitcoin

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Ethereum

ETH
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Solana

SOL

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0,111585
R$0,111585R$0,111585

+%7,50

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0,1155813
R$0,1155813R$0,1155813

+%456,75

up

up

UPROBINHOOD

R$1,2456
R$1,2456R$1,2456

-%1,23

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1,7155545
R$1,7155545R$1,7155545

+%1,21

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0,0520038
R$0,0520038R$0,0520038

+%3,51

Principais altas

Principais altas do dia

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0,0234069
R$0,0234069R$0,0234069

+%25,27

aPriori

aPriori

APR

R$2,6985405
R$2,6985405R$2,6985405

+%20,52

Bitway

Bitway

BTW

R$1,37601432
R$1,37601432R$1,37601432

+%21,00

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0,006228
R$0,006228R$0,006228

+%20,00

Audiera

Audiera

BEAT

R$6,0602592
R$6,0602592R$6,0602592

+%11,48

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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