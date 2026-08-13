Preço de Nesa hoje

O preço ao vivo de Nesa (NES) hoje é R$ 0,20102, com uma variação de 0,07% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NES para BRL é de R$ 0,20102 por NES.

Nesa ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- NES. Nas últimas 24 horas, NES foi negociado entre R$ 0,2 (mínimo) e R$ 0,2046 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, NES movimentou-se +%0,25 na última hora e +%0,66 nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 69.28K.

Informações de mercado de Nesa (NES)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 69.28KR$ 69.28K R$ 69.28K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 201,02MR$ 201,02M R$ 201,02M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Nesa é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 69.28K. A oferta em circulação de NES é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 201,02M.