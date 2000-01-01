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Principais tokens de Dog-Themed por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Dog-Themed. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07019
-0.13%
-2.83%
+1.62%
$ 11.95B
$ 97.59M
2
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1838
0.00%
-1.82%
-8.10%
$ 6.69B
$ 13.69M
3
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004445
+0.18%
-0.94%
-3.29%
$ 2.62B
$ 156.12B
4
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002258
-0.09%
-3.37%
-18.52%
$ 199.04M
$ 172.90B
5
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002041
-0.05%
-0.39%
-2.95%
$ 195.53M
$ 3.31B
6
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.138
+0.15%
-1.57%
-0.79%
$ 137.84M
$ 2.11M
7
Backpack
Backpack
BP
$ 0.3823
+0.05%
+0.76%
-10.05%
$ 95.52M
$ 186.64K
8
Cheems
Cheems
CHEEMS
$ 0.0000005003
+0.87%
-0.52%
+3.35%
$ 93.79M
$ 118.06B
9
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.039
+0.15%
-1.12%
+1.12%
$ 73.27M
$ 15.75K
10
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006294
+0.25%
+0.28%
+1.92%
$ 63.67M
$ 98.10M
11
BabyDogeCoin
BabyDogeCoin
BABYDOGE
$ 0.0000000003367
-0.85%
-4.80%
+7.16%
$ 60.37M
$ 302.08T
12
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0.0001005
+0.10%
-2.43%
-3.37%
$ 42.28M
$ 531.90M
13
cat in a dogs world
cat in a dogs world
MEW
$ 0.0003259
-0.12%
-2.16%
+1.05%
$ 28.99M
$ 171.90M
14
Neiro
Neiro
NEIRO
$ 6.686E-5
+0.25%
-0.60%
+7.37%
$ 28.13M
--
15
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02073
+0.78%
-0.34%
-4.68%
$ 27.12M
$ 4.11M
16
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.00000002637
+0.19%
-2.12%
-0.26%
$ 26.33M
$ 3.20T
17
DOGS
DOGS
DOGS
$ 0.00003481
0.00%
-1.86%
-0.85%
$ 18.03M
$ 1.73B
18
CZ S DOG
CZ S DOG
BROCCOLI
$ 0.01744
+2.18%
+3.77%
+22.88%
$ 16.78M
$ 6.38M
19
Just a chill guy
Just a chill guy
CHILLGUY
$ 0.011092
+0.58%
+0.22%
+11.62%
$ 11.14M
$ 7.71M
20
Osaka Protocol
Osaka Protocol
OSAK
$ 1.3875E-8
-0.41%
+2.60%
-1.94%
$ 10.57M
--
21
Katana Network
Katana Network
KAT
$ 0.004335
+0.30%
-4.49%
-4.28%
$ 10.17M
$ 29.96M
22
BONE SHIBASWAP
BONE SHIBASWAP
BONE
$ 0.04298
+0.70%
+0.82%
-1.15%
$ 9.88M
$ 1.67M
23
CorgiAI
CorgiAI
CORGIAI
$ 2.688E-5
-0.37%
-2.00%
-7.82%
$ 9.71M
--
24
KishuInu
KishuInu
KISHU
$ 0.00000000010002
+0.18%
+1.16%
-0.40%
$ 9.31M
$ 558.97T
25
Bert
Bert
BERT
$ 0.009037
+0.07%
-0.81%
+4.54%
$ 8.73M
$ 6.66M
26
Koma Inu
Koma Inu
KOMA
$ 0.01384
-0.91%
+6.30%
+18.17%
$ 8.54M
$ 3.07M
27
Coinbase Wrapped DOGE
Coinbase Wrapped DOGE
CBDOGE
$ 0.069816
-0.65%
-0.03%
+1.38%
$ 8.14M
$ 18.40K
28
Resistance Dog
Resistance Dog
REDO
$ 0.07768
+0.04%
-2.26%
+2.26%
$ 7.77M
$ 801.95K
29
I love puppies
I love puppies
PUPPIES
$ 1.76342E-7
+0.26%
+0.50%
-30.59%
$ 7.42M
--
30
Hosky
Hosky
HOSKY
$ 6.283E-9
+0.56%
-2.40%
-3.94%
$ 6.28M
--
31
Baby Shiba Inu
Baby Shiba Inu
BABYSHIBAINU
$ 5.471E-9
+0.22%
-1.70%
+4.25%
$ 5.47M
--
32
Venus DOGE
Venus DOGE
VDOGE
$ 0.00142515
-0.05%
-0.03%
+1.49%
$ 5.13M
--
33
AMATERASU OMIKAMI
AMATERASU OMIKAMI
OMIKAMI
$ 0.00477251
-0.01%
-0.01%
-4.12%
$ 4.77M
$ 3.21K
34
DOGINME
DOGINME
DOGINME
$ 0.00005811
+0.05%
-0.27%
-1.92%
$ 3.93M
$ 923.38M
35
Ski Mask Dog
Ski Mask Dog
SKI
$ 0.00339149
-0.05%
-0.02%
-1.23%
$ 3.39M
$ 7.15K
36
PIBBLE
PIBBLE
PIB
$ 0.0001114
0.00%
+2.67%
-12.35%
$ 3.30M
$ 16.33M
37
Nakamoto Games
Nakamoto Games
NAKA
$ 0.03231
-2.73%
+10.53%
+31.91%
$ 3.13M
$ 3.66M
38
DogeKing
DogeKing
DOGEKING
$ 3.078E-9
+0.26%
-1.10%
+3.18%
$ 3.08M
--
39
Kendu
Kendu
KENDU
$ 2.81E-6
+0.36%
+1.70%
-4.42%
$ 2.79M
--
40
The Original Doge
The Original Doge
OGDOGE
$ 0.00314775
+5.14%
+0.06%
+0.38%
$ 2.75M
$ 105.25K
41
Dingocoin
Dingocoin
DINGO
$ 0.00002182
+0.18%
-2.89%
-12.50%
$ 2.51M
$ 829.50M
42
ALLINDOGE
ALLINDOGE
ALLINDOGE
$ 0.00241492
-0.15%
-0.00%
-8.68%
$ 2.40M
$ 21.73K
43
Feisty Doge NFT
Feisty Doge NFT
NFD
$ 2.16E-5
0.00%
+1.00%
0.00%
$ 2.16M
--
44
Zeus Network
Zeus Network
ZEUS
$ 0.002261
-0.75%
-4.09%
-6.76%
$ 2.09M
$ 28.10M
45
DOWGE
DOWGE
DJI6930
$ 0.001991
-0.35%
+0.86%
-3.21%
$ 1.99M
$ 19.83M
46
B-Lucky
B-Lucky
LUCKY
$ 0.00194
+0.36%
-0.77%
-7.58%
$ 1.94M
$ 8.73M
47
ShibaDoge
ShibaDoge
SHIBDOGE
$ 1.0E-17
0.00%
-0.60%
0.00%
$ 1.83M
--
48
Myro
Myro
MYRO
$ 0.0019
-0.26%
-0.68%
+5.42%
$ 1.80M
$ 28.20M
49
KiboShib
KiboShib
KIBSHI
$ 1.8E-6
-0.55%
+6.60%
+8.43%
$ 1.80M
--
50
Dog With Purpose
Dog With Purpose
DOPU
$ 0.00173557
-0.34%
0.00%
-0.75%
$ 1.74M
$ 199.70K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Dog-Themed e por que são populares?
Tokens de Dog-Themed representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 365 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $22.59B.
Qual é o token de Dog-Themed com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Dog-Themed acompanhados na MEXC, ABE apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 74.10% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Dog-Themed existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 365 tokens de Dog-Themed, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Dog-Themed incluem DOGE, ADA, SHIB. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Dog-Themed?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Dog-Themed é de aproximadamente $22.59B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Dog-Themed, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.