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Principais tokens de Ethereum Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Ethereum Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,887.82
+0.12%
-0.24%
-0.52%
$ 227.72B
$ 92.27K
2
Tether
Tether
USDT
$ 0.99912
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 183.02B
$ 32.42B
3
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 612.23
+0.10%
-0.16%
+4.40%
$ 82.60B
$ 16.26K
4
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00089
0.00%
+0.01%
+0.02%
$ 74.86B
$ 51.22M
5
XRP
XRP
XRP
$ 1.011
0.00%
-1.10%
-0.75%
$ 62.77B
$ 14.67M
6
Lido Staked ETH
Lido Staked ETH
STETH
$ 1,886.69
+0.10%
-0.27%
-0.55%
$ 16.95B
$ 29.22
7
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 56.66
+0.30%
+4.05%
+3.01%
$ 14.39B
$ 13.15K
8
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07025
-0.13%
-2.83%
+1.62%
$ 11.95B
$ 97.59M
9
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.0015
+0.02%
+0.02%
+0.01%
$ 10.58B
$ 56.69K
10
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,339.08
+0.07%
-0.00%
-0.73%
$ 8.68B
$ 14.62M
11
LEO Token
LEO Token
LEO
$ 9.4
+0.11%
+0.03%
-3.59%
$ 8.64B
$ 789.95K
12
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,622.77
+0.03%
-0.40%
-0.93%
$ 7.41B
$ 1.23
13
Wrapped Beacon ETH
Wrapped Beacon ETH
WBETH
$ 2,076.65
-0.02%
-0.00%
-0.78%
$ 6.99B
$ 1.55M
14
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 63,533
-0.06%
-0.00%
-1.20%
$ 6.19B
$ 305.02M
15
sUSDS
sUSDS
SUSDS
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.73B
$ 587.89K
16
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,881.34
0.00%
-0.00%
-0.78%
$ 4.53B
--
17
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
+0.01%
+0.01%
+0.02%
$ 4.49B
$ 643.79K
18
USD1
USD1
USD1
$ 1.00017
0.00%
-0.02%
-0.03%
$ 4.39B
$ 2.10M
19
WETH
WETH
WETH
$ 1,883.6
+0.08%
-0.00%
-0.71%
$ 4.20B
$ 283.76M
20
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0.10139
+0.38%
+2.09%
+14.86%
$ 3.93B
$ 2.22M
21
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1.34
+0.15%
-1.47%
+0.75%
$ 3.60B
$ 832.64K
22
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 0.999657
-0.02%
0.00%
-0.01%
$ 3.47B
$ 268.81M
23
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,073.61
0.00%
-0.06%
-0.84%
$ 3.38B
$ 0.01
24
Circle USYC
Circle USYC
USYC
$ 1.13
0.00%
--
0.00%
$ 3.01B
$ 5.67K
25
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.5
+0.67%
+3.19%
+1.66%
$ 2.81B
$ 55.87K
26
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999854
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 2.80B
$ 134.19M
27
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.75B
--
28
Tether Gold
Tether Gold
GOLD(XAUT)
$ 4,379.58
-0.30%
-0.01%
+2.74%
$ 2.68B
$ 163.24
29
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004457
+0.18%
-0.94%
-3.29%
$ 2.62B
$ 156.12B
30
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.569
+0.37%
-5.59%
-10.32%
$ 2.22B
$ 192.62K
31
OKB
OKB
OKB
$ 102.387
-1.14%
+8.31%
+17.18%
$ 2.17B
$ 1.55K
32
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6596
+0.23%
-1.07%
+2.09%
$ 2.15B
$ 687.40K
33
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.15M
34
Cronos
Cronos
CRO
$ 0.04676
+0.11%
+0.09%
-11.73%
$ 2.10B
$ 2.35M
35
PAX Gold
PAX Gold
GOLD(PAXG)
$ 4,394.14
-0.38%
-0.09%
+2.78%
$ 2.01B
$ 737.56
36
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.05525
+0.27%
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+5.30%
$ 1.76B
$ 801.16K
37
HTX DAO
HTX DAO
HTX
$ 0.000001826
-0.22%
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+1.39%
$ 1.65B
$ 28.74B
38
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.33497
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+0.14%
-3.14%
$ 1.63B
$ 794.19K
39
Ripple USD
Ripple USD
RLUSD
$ 1.0
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0.00%
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$ 1.58B
$ 121.68M
40
Mantle
Mantle
MNT
$ 0.4631
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$ 1.53B
$ 501.41K
41
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.46B
$ 5.95M
42
Wrapped Tron
Wrapped Tron
WTRX
$ 0.334815
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+0.01%
+2.08%
$ 1.39B
$ 23.45M
43
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0.9997
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44
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 88.26
+0.10%
-1.87%
-1.60%
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$ 1.41K
45
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.996
-0.01%
0.00%
-0.01%
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$ 184.36K
46
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05283
-0.26%
-0.79%
-3.98%
$ 1.23B
$ 1.01M
47
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.164
+0.23%
-3.39%
+4.69%
$ 1.20B
$ 84.72K
48
Bitget Token
Bitget Token
BGB
$ 1.66922
-0.58%
+1.72%
+4.05%
$ 1.17B
$ 79.13K
49
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0.3335
+0.27%
-1.15%
+12.56%
$ 1.14B
$ 980.67K
50
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002717
-0.26%
-4.91%
-2.80%
$ 1.12B
$ 74.24B

Perguntas frequentes

O que são tokens de Ethereum Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Ethereum Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 2,992 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $869.12B.
Qual é o token de Ethereum Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Ethereum Ecosystem acompanhados na MEXC, APR apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 91.78% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Ethereum Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 2,992 tokens de Ethereum Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Ethereum Ecosystem incluem ETH, USDT, BNB. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Ethereum Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Ethereum Ecosystem é de aproximadamente $869.12B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Ethereum Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.