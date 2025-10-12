Informações de preço de ODIN Tools (ODIN) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.00347216 Máximo 24h $ 0.00490347 Máximo histórico $ 0.00779732 Menor preço $ 0.00201723 Variação de Preço (1h) -1.47% Alteração de Preço (1D) +38.84% Variação de Preço (7d) +3.23%

O preço em tempo real de ODIN Tools (ODIN) é $0.00482074. Nas últimas 24 horas, ODIN foi negociado entre a mínima de $ 0.00347216 e a máxima de $ 0.00490347, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ODIN é $ 0.00779732, enquanto o mais baixo é $ 0.00201723.

Em termos de desempenho de curto prazo, ODIN variou -1.47% na última hora, +38.84% nas últimas 24 horas e +3.23% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de ODIN Tools (ODIN)

Capitalização de mercado $ 361.65K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 446.19K Fornecimento Circulante 74.86M Fornecimento total 92,358,313.14682157

A capitalização de mercado atual de ODIN Tools é $ 361.65K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ODIN é 74.86M, com um fornecimento total de 92358313.14682157. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 446.19K.