Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar

Principais tokens de finanças descentralizadas (DeFi) por capitalização de mercado

Protocolos de finanças descentralizadas (DeFi) utilizam contratos inteligentes para recriar serviços financeiros tradicionais - como empréstimos, financiamentos e negociação — na blockchain. Essas redes peer-to-peer eliminam a necessidade de intermediários centralizados, como bancos. Tokens DeFi frequentemente capturam o valor do protocolo, oferecendo aos detentores direitos de voto em governança e potenciais oportunidades de compartilhamento de receita.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Lido Staked ETH
Lido Staked ETH
STETH
$ 1,885.61
+0.52%
-0.24%
-0.79%
$ 16.93B
$ 29.25
2
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 56.65
+0.21%
+3.89%
+1.93%
$ 14.34B
$ 13.13K
3
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,335.88
+0.37%
0.00%
-0.73%
$ 8.67B
$ 13.97M
4
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.735
+1.04%
-0.07%
+6.97%
$ 5.73B
$ 70.05K
5
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.563
+0.79%
-6.11%
-11.78%
$ 2.21B
$ 192.81K
6
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.33496
+1.01%
+0.15%
-5.15%
$ 1.63B
$ 782.60K
7
Aster
Aster
ASTER
$ 0.6032
+0.15%
-0.48%
+0.52%
$ 1.63B
$ 312.18K
8
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 88.25
+0.54%
-1.87%
-2.36%
$ 1.36B
$ 1.66K
9
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05281
+0.13%
-0.41%
-4.06%
$ 1.23B
$ 1.00M
10
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.06B
$ 1.52M
11
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 1.9705
-0.17%
-0.17%
+4.00%
$ 989.19M
$ 28.97K
12
JUST
JUST
JST
$ 0.10233
+0.32%
+1.23%
-3.16%
$ 872.57M
$ 579.32K
13
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.0875
+0.54%
-2.82%
-5.27%
$ 813.02M
$ 2.21M
14
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.07442
+0.17%
-1.17%
-0.79%
$ 794.06M
$ 2.62M
15
Binance Staked SOL
Binance Staked SOL
BNSOL
$ 85.71
+0.56%
-0.00%
+4.90%
$ 781.41M
$ 339.28K
16
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
JLP
$ 3.64
+0.28%
-0.00%
+2.25%
$ 779.96M
$ 3.40M
17
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.3855
+0.15%
+2.13%
+0.34%
$ 590.85M
$ 228.96K
18
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.207786
+0.97%
+26.09%
+39.21%
$ 582.52M
$ 10.13M
19
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1725
+0.94%
-2.56%
-5.51%
$ 569.43M
$ 912.66K
20
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.45
+0.42%
-0.75%
+4.17%
$ 509.50M
$ 207.36K
21
Injective
Injective
INJ
$ 4.66
+0.15%
+0.91%
+4.85%
$ 466.56M
$ 198.93K
22
Curve
Curve
CRV
$ 0.2579
+0.19%
-1.36%
+20.23%
$ 395.71M
$ 5.43M
23
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4118
+0.44%
-1.22%
-4.12%
$ 392.77M
$ 158.55K
24
Staked USDai
Staked USDai
SUSDAI
$ 1.1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 354.55M
$ 1.97M
25
SUN
SUN
SUN
$ 0.018254
+0.01%
+0.12%
+1.44%
$ 351.07M
$ 4.37M
26
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.3823
+0.50%
+1.38%
+5.94%
$ 336.33M
$ 4.30M
27
Pyth Network
Pyth Network
PYTH
$ 0.04005
-0.20%
-2.57%
+2.77%
$ 316.02M
$ 8.31M
28
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.69075
-4.96%
+25.16%
+53.37%
$ 295.23M
$ 1.78M
29
SEI
SEI
SEI
$ 0.04119
+0.72%
+1.40%
-1.24%
$ 293.04M
$ 1.27M
30
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63,509
+0.03%
-0.00%
-1.07%
$ 285.09M
$ 8.16M
31
StakeWise Staked ETH
StakeWise Staked ETH
OSETH
$ 2,004.67
+0.07%
0.00%
-0.60%
$ 284.95M
$ 840.88
32
JITO
JITO
JTO
$ 0.5817
+0.83%
+4.54%
+21.21%
$ 282.79M
$ 132.22K
33
TIA
TIA
TIA
$ 0.3073
+0.72%
-0.68%
-7.33%
$ 282.60M
$ 1.15M
34
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.8
+0.21%
0.00%
+1.51%
$ 280.94M
$ 100.04K
35
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 103.91
+0.69%
-0.38%
-2.26%
$ 274.61M
$ 561.12
36
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00004943
+0.45%
-4.02%
+1.25%
$ 272.65M
$ 3.02B
37
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.2928
+0.62%
+0.21%
+0.76%
$ 246.87M
$ 446.78K
38
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.33
+0.76%
-1.04%
-1.48%
$ 227.09M
$ 161.80K
39
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998944
+0.01%
0.00%
-0.02%
$ 214.89M
$ 5.02M
40
Staked Aave
Staked Aave
STKAAVE
$ 87.62
+0.18%
-0.01%
-2.03%
$ 214.74M
$ 3.04K
41
PayFi Strategy Token USDC
PayFi Strategy Token USDC
PSTUSDC
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 213.31M
$ 108.42K
42
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.06511
+0.40%
-0.44%
-0.54%
$ 186.76M
$ 858.02K
43
Marinade Staked SOL
Marinade Staked SOL
MSOL
$ 106.24
+0.35%
-0.00%
+4.92%
$ 179.35M
$ 478.05K
44
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.14995
+0.16%
-1.10%
-2.53%
$ 176.85M
$ 396.36K
45
DEXE
DEXE
DEXE
$ 2.035
-0.38%
+6.98%
-7.67%
$ 173.33M
$ 113.03K
46
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.6344
+0.81%
+0.30%
+3.45%
$ 171.07M
$ 88.40K
47
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.75
+0.12%
+1.12%
+12.77%
$ 168.08M
$ 61.80K
48
Lido Earn ETH
Lido Earn ETH
EARNETH
$ 1,907.81
+0.30%
+0.00%
-0.67%
$ 163.67M
--
49
Compound
Compound
COMP
$ 16.26
+1.62%
+0.18%
+0.55%
$ 163.40M
$ 3.39K
50
Zebec Network
Zebec Network
ZBCN
$ 0.0015736
+0.51%
-4.07%
-11.26%
$ 156.83M
$ 111.22M

Perguntas frequentes

O que significa finanças descentralizadas (DeFi) no ecossistema Web3?
Finanças descentralizadas (DeFi) representam um sistema financeiro construído inteiramente em redes blockchain. DeFi utiliza contratos inteligentes para oferecer serviços de empréstimo, financiamento e negociação sem depender de instituições centralizadas, como bancos comerciais.
Como os tokens de protocolos DeFi capturam valor econômico?
Tokens de protocolos DeFi capturam valor econômico ao conceder aos detentores direitos de voto em governança sobre atualizações do software e, frequentemente, ao distribuir uma porcentagem das taxas de transação do protocolo de volta aos detentores de tokens.
O que é yield farming no setor de finanças descentralizadas (DeFi)?
Yield farming é uma estratégia popular de DeFi na qual os usuários bloqueiam seus ativos de criptomoeda em pools de liquidez de protocolos. Em troca por fornecer essa liquidez, os usuários ganham recompensas na forma de juros ou novos tokens DeFi emitidos.
Plataformas de empréstimo de finanças descentralizadas (DeFi) são seguras para usar?
Embora plataformas DeFi ofereçam transparência, plataformas de empréstimo DeFi apresentam riscos inerentes, como vulnerabilidades no código de contratos inteligentes, volatilidade extrema dos preços dos ativos e possíveis eventos de liquidação durante quedas repentinas do mercado.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Decentralized Finance (DeFi), juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.