Protocolos de finanças descentralizadas (DeFi) utilizam contratos inteligentes para recriar serviços financeiros tradicionais - como empréstimos, financiamentos e negociação — na blockchain. Essas redes peer-to-peer eliminam a necessidade de intermediários centralizados, como bancos. Tokens DeFi frequentemente capturam o valor do protocolo, oferecendo aos detentores direitos de voto em governança e potenciais oportunidades de compartilhamento de receita.

Perda impermanente ocorre quando o preço dos tokens depositados muda significativamente em comparação ao momento em que foram inicialmente depositados no pool de liquidez DeFi, podendo deixar o provedor de liquidez com menos valor do que simplesmente manter os ativos.

Automated Market Makers (AMMs) substituem livros de ordens tradicionais por fórmulas algorítmicas de precificação. AMMs permitem que os usuários negociem ativos digitais de forma contínua contra um pool de liquidez governado inteiramente por contratos inteligentes.

Uma exchange descentralizada (DEX) é um marketplace peer-to-peer onde traders de criptomoedas executam transações diretamente de suas carteiras digitais pessoais, eliminando a necessidade de depositar fundos em um custodiante de exchange centralizada.

Embora plataformas DeFi ofereçam transparência, plataformas de empréstimo DeFi apresentam riscos inerentes, como vulnerabilidades no código de contratos inteligentes, volatilidade extrema dos preços dos ativos e possíveis eventos de liquidação durante quedas repentinas do mercado.

Yield farming é uma estratégia popular de DeFi na qual os usuários bloqueiam seus ativos de criptomoeda em pools de liquidez de protocolos. Em troca por fornecer essa liquidez, os usuários ganham recompensas na forma de juros ou novos tokens DeFi emitidos.

Tokens de protocolos DeFi capturam valor econômico ao conceder aos detentores direitos de voto em governança sobre atualizações do software e, frequentemente, ao distribuir uma porcentagem das taxas de transação do protocolo de volta aos detentores de tokens.

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