Protocolos de finanças descentralizadas (DeFi) utilizam contratos inteligentes para recriar serviços financeiros tradicionais - como empréstimos, financiamentos e negociação — na blockchain. Essas redes peer-to-peer eliminam a necessidade de intermediários centralizados, como bancos. Tokens DeFi frequentemente capturam o valor do protocolo, oferecendo aos detentores direitos de voto em governança e potenciais oportunidades de compartilhamento de receita.
A inclusão de ativos digitais no setor Decentralized Finance (DeFi), juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.