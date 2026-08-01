Preço de Block Street hoje

O preço ao vivo de Block Street (BSB) hoje é R$ 0.12765, com uma variação de 0.90% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BSB para BRL é de R$ 0.12765 por BSB.

Block Street ocupa atualmente a posição #342 em capitalização de mercado, totalizando R$ 28.42M, com um fornecimento em circulação de 222.65M BSB. Nas últimas 24 horas, BSB foi negociado entre R$ 0.12683 (mínimo) e R$ 0.13638 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 11.18883853693632446, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.4159243521809790064.

No desempenho de curto prazo, BSB movimentou-se -0.88% na última hora e -3.27% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 203.67K.

Informações de mercado de Block Street (BSB)

Classificação No.342 Capitalização de mercado R$ 28.42MR$ 28.42M R$ 28.42M Volume (24h) R$ 203.67KR$ 203.67K R$ 203.67K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 127.65MR$ 127.65M R$ 127.65M Fornecimento Circulante 222.65M 222.65M 222.65M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 22.26% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Block Street é R$ 28.42M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 203.67K. A oferta em circulação de BSB é 222.65M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 127.65M.