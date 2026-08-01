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O preço ao vivo de Block Street hoje é 0.12765 BRL. A capitalização de mercado de BSB é de 28,421,272.5 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de BSB para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Block Street hoje é 0.12765 BRL. A capitalização de mercado de BSB é de 28,421,272.5 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de BSB para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Block Street (BSB)

Preço em tempo real de 1 BSB para BRL

R$0.661227
R$0.661227R$0.661227
-0.90%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Block Street (BSB)
Última atualização da página: 2026-08-13 03:20:45 (UTC+8)

Preço de Block Street hoje

O preço ao vivo de Block Street (BSB) hoje é R$ 0.12765, com uma variação de 0.90% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BSB para BRL é de R$ 0.12765 por BSB.

Block Street ocupa atualmente a posição #342 em capitalização de mercado, totalizando R$ 28.42M, com um fornecimento em circulação de 222.65M BSB. Nas últimas 24 horas, BSB foi negociado entre R$ 0.12683 (mínimo) e R$ 0.13638 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 11.18883853693632446, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.4159243521809790064.

No desempenho de curto prazo, BSB movimentou-se -0.88% na última hora e -3.27% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 203.67K.

Informações de mercado de Block Street (BSB)

No.342

R$ 28.42M
R$ 28.42MR$ 28.42M

R$ 203.67K
R$ 203.67KR$ 203.67K

R$ 127.65M
R$ 127.65MR$ 127.65M

222.65M
222.65M 222.65M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

22.26%

BSC

A capitalização de mercado atual de Block Street é R$ 28.42M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 203.67K. A oferta em circulação de BSB é 222.65M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 127.65M.

Histórico de preço de Block Street BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.12683
R$ 0.12683R$ 0.12683
Mínimo 24h
R$ 0.13638
R$ 0.13638R$ 0.13638
Máximo 24h

R$ 0.12683
R$ 0.12683R$ 0.12683

R$ 0.13638
R$ 0.13638R$ 0.13638

R$ 11.18883853693632446
R$ 11.18883853693632446R$ 11.18883853693632446

R$ 0.4159243521809790064
R$ 0.4159243521809790064R$ 0.4159243521809790064

-0.88%

-0.89%

-3.27%

-3.27%

Histórico de preços de Block Street (BSB) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Block Street para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.0060051-0.89%
30 diasR$ +0.01016+8.64%
60 diasR$ -0.11807-48.06%
90 diasR$ -0.29183-69.57%
Variação de preço de Block Street hoje

Hoje, BSB registrou uma variação de R$ -0.0060051 (-0.89%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Block Street

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.01016 (+8.64%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Block Street

Expandindo a visualização para 60 dias, BSB teve uma variação de R$ -0.11807 (-48.06%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Block Street

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.29183 (-69.57%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Block Street (BSB)!

Confira agora a página de histórico de preço do Block Street.

Análise para Block Street

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Block Street. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Block Street hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de BSB: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI< 20Zona sobrevendidaQueda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
Grupo MA5‑6 compras60‑80% de compraA maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
Ponto de pivôPivô ≤ Preço ≤ R1Entre o pivô‑R1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente alta.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
Grupo EMA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Preço ≤ MédioEntre a faixa inferior e a médiaRelativamente fraco, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

O BSB_USDT está operando na faixa de 0,13496 no período de 4 horas, com o preço posicionado acima do centro da banda, em 0,13427. No curto prazo, a média móvel apresenta um sinal de compra, enquanto a EMA de longo prazo permanece neutra. O indicador MACD formou uma estrutura de cruzamento descendente, sinalizando uma possível mudança de momentum. O RSI encontra-se em zona neutra, sem sinais de sobrecompra ou sobrevenda extremos. Os valores do KDJ e do StochRSI ainda aguardam confirmação, e a volatilidade é definida pela abertura das Bandas de Bollinger. A resistência imediata R1 está localizada em 0,13602, distante 0,00106 do preço atual. Já o suporte mais próximo S1 encontra-se em 0,13268, a 0,00228 do valor atual. As referências mais distantes são R2 em 0,13761 e S2 em 0,13093. Atualmente, o preço oscila na parte superior da faixa de flutuação dentro do sistema de pivô. A força compradora e vendedora encontra-se temporariamente equilibrada próximo ao ponto central. Os indicadores rápidos e lentos mostram uma separação, evidenciando uma redução no impulso de curto prazo. A estrutura de mercado não registrou uma ruptura tendencial, mantendo-se dentro do canal estabelecido. Os traders devem monitorar a amplitude de movimento do preço entre R1 e S1.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Previsão de preço para Block Street

Previsão de preço de Block Street (BSB) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de BSB em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Block Street (BSB) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Block Street pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Block Street pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de BSB para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Block Street.

Como comprar e investir em Block Street em Brasil

Pronto para começar com Block Street? Comprar BSB é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Block Street. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Block Street (BSB).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Block Street será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Block Street(BSB)

O que você pode fazer com Block Street

Possuir Block Street permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Block Street (BSB) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
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Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Block Street (BSB)

Block Street is the world’s first unified liquidity layer connecting tokenized equities, RWAs, and DeFi markets.

Recurso Block Street

Para uma compreensão mais aprofundada de Block Street, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Block Street
Explorador de blocos

Categoria :

Base EcosystemBase MemeBinance Alpha Spotlight

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Block Street

Última atualização da página: 2026-08-13 03:20:45 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Block Street (BSB)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Block Street

BSBUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em BSB com alavancagem. Explore a negociação de futuros de BSBUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Block Street (BSB) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Block Street.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BSB/USDT
R$0.6613306
R$0.6613306R$0.6613306
-0.86%
1.54M (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

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Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.1967364
R$0.1967364R$0.1967364

+89.90%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.0909608
R$0.0909608R$0.0909608

+339.00%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.336958
R$1.336958R$1.336958

+6.21%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.6882138
R$1.6882138R$1.6882138

-0.20%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0482776
R$0.0482776R$0.0482776

-3.71%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.001939392
R$0.001939392R$0.001939392

+49.76%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00625744
R$0.00625744R$0.00625744

+20.80%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0231546
R$0.0231546R$0.0231546

+24.16%

Myros

Myros

MY

R$0.065268
R$0.065268R$0.065268

+24.75%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.34391474
R$1.34391474R$1.34391474

+18.40%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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