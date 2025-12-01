Preço de Everlyn AI hoje

O preço ao vivo de Everlyn AI (LYN) hoje é $ 0.07679, com uma variação de 2.69% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LYN para USD é de $ 0.07679 por LYN.

Everlyn AI ocupa atualmente a posição #776 em capitalização de mercado, totalizando $ 19.63M, com um fornecimento em circulação de 255.64M LYN. Nas últimas 24 horas, LYN foi negociado entre $ 0.07139 (mínimo) e $ 0.07843 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.0104430541406704, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.060553647404423185.

No desempenho de curto prazo, LYN movimentou-se +3.44% na última hora e +26.25% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 360.35K.

Informações de mercado de Everlyn AI (LYN)

Classificação No.776 Capitalização de mercado $ 19.63M$ 19.63M $ 19.63M Volume (24h) $ 360.35K$ 360.35K $ 360.35K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 76.79M$ 76.79M $ 76.79M Fornecimento Circulante 255.64M 255.64M 255.64M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 25.56% Blockchain pública BSC

