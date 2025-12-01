Preço de NEUY hoje

O preço ao vivo de NEUY (NEUY) hoje é $ 0.03012852, com uma variação de 2.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NEUY para USD é de $ 0.03012852 por NEUY.

NEUY ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,919,925, com um fornecimento em circulação de 64.08M NEUY. Nas últimas 24 horas, NEUY foi negociado entre $ 0.02951315 (mínimo) e $ 0.03040926 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.51, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0127721.

No desempenho de curto prazo, NEUY movimentou-se +0.01% na última hora e +5.26% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de NEUY (NEUY)

Capitalização de mercado $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M Fornecimento Circulante 64.08M 64.08M 64.08M Fornecimento total 71,280,000.0 71,280,000.0 71,280,000.0

A capitalização de mercado atual de NEUY é $ 1.92M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NEUY é 64.08M, com um fornecimento total de 71280000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.14M.