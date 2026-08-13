Preço de Neox hoje

O preço ao vivo de Neox (NEOX) hoje é $ 0, com uma variação de 7.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NEOX para USD é de $ 0 por NEOX.

Neox ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 74,474, com um fornecimento em circulação de 545.88M NEOX. Nas últimas 24 horas, NEOX foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00460294, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, NEOX movimentou-se -1.33% na última hora e +1.08% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 196.34.

Informações de mercado de Neox (NEOX)

Capitalização de mercado $ 74.47K$ 74.47K $ 74.47K Volume (24h) $ 196.34$ 196.34 $ 196.34 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 136.43K$ 136.43K $ 136.43K Fornecimento Circulante 545.88M 545.88M 545.88M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Neox é $ 74.47K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 196.34. A oferta em circulação de NEOX é 545.88M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 136.43K.