Preço de AriaAI hoje

O preço ao vivo de AriaAI (ARIA) hoje é $ 0.06557, com uma variação de 1.21% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ARIA para USD é de $ 0.06557 por ARIA.

AriaAI ocupa atualmente a posição #833 em capitalização de mercado, totalizando $ 16.38M, com um fornecimento em circulação de 249.83M ARIA. Nas últimas 24 horas, ARIA foi negociado entre $ 0.06259 (mínimo) e $ 0.06652 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.2461952287601809, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.03247204859891276.

No desempenho de curto prazo, ARIA movimentou-se -0.26% na última hora e +9.63% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 93.21K.

Informações de mercado de AriaAI (ARIA)

Classificação No.833 Capitalização de mercado $ 16.38M$ 16.38M $ 16.38M Volume (24h) $ 93.21K$ 93.21K $ 93.21K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 65.57M$ 65.57M $ 65.57M Fornecimento Circulante 249.83M 249.83M 249.83M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 24.98% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de AriaAI é $ 16.38M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 93.21K. A oferta em circulação de ARIA é 249.83M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 65.57M.