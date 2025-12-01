Preço de FlowerAI hoje

O preço ao vivo de FlowerAI (FLOWER) hoje é $ 0.00004652, com uma variação de 0.22% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FLOWER para USD é de $ 0.00004652 por FLOWER.

FlowerAI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 46,567, com um fornecimento em circulação de 999.82M FLOWER. Nas últimas 24 horas, FLOWER foi negociado entre $ 0.00004606 (mínimo) e $ 0.00004752 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03741161, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000999.

No desempenho de curto prazo, FLOWER movimentou-se -0.15% na última hora e -8.14% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de FlowerAI (FLOWER)

Capitalização de mercado $ 46.57K$ 46.57K $ 46.57K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 46.57K$ 46.57K $ 46.57K Fornecimento Circulante 999.82M 999.82M 999.82M Fornecimento total 999,822,136.550604 999,822,136.550604 999,822,136.550604

