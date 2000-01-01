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Principais tokens de AI Meme por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor AI Meme. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63 650,93
+0,25%
-0,21%
-1,06%
$ 1,27T
$ 6,65K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1 886,9
+0,50%
-0,23%
-0,75%
$ 227,38B
$ 91,43K
3
Solana
Solana
SOL
$ 76,25
+0,75%
-0,25%
+4,76%
$ 44,17B
$ 364,28K
4
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 199,8
+0,78%
-2,22%
+4,18%
$ 2,20B
$ 5,60K
5
Kaia
Kaia
KAIA
$ 0,02625
-0,08%
-2,61%
-0,83%
$ 165,76M
$ 2,14M
6
Ribbita by Virtuals
Ribbita by Virtuals
TIBBIR
$ 0,15022
+0,05%
+2,24%
+52,19%
$ 150,94M
$ 899,03K
7
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0,13167
+1,16%
-3,92%
+3,60%
$ 132,07M
$ 889,74K
8
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0,06416
+0,12%
-3,08%
-2,31%
$ 127,40M
$ 832,20K
9
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4,043
+0,57%
-1,29%
+0,97%
$ 73,15M
$ 15,38K
10
S
S
S
$ 0,02251
+0,36%
-2,46%
+1,80%
$ 65,00M
$ 3,93M
11
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0,2579
+0,23%
+2,56%
+6,62%
$ 62,36M
$ 622,71K
12
Turbo
Turbo
TURBO
$ 0,0007975
+0,08%
-3,18%
-1,54%
$ 54,87M
$ 91,91M
13
Tutorial
Tutorial
TUT
$ 0,061984
-0,94%
-5,33%
+120,30%
$ 52,43M
$ 191,79M
14
Zerebro
Zerebro
ZEREBRO
$ 0,038578
+1,91%
-1,81%
+7,61%
$ 38,26M
$ 2,45M
15
Terra
Terra
LUNA
$ 0,044
+0,53%
-5,20%
+4,91%
$ 30,96M
$ 3,70M
16
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0,02069
+0,05%
-0,33%
-4,71%
$ 27,18M
$ 4,07M
17
Aixbt
Aixbt
AIXBT
$ 0,01846
-0,74%
+5,17%
+7,28%
$ 18,69M
$ 7,92M
18
Pippin
Pippin
PIPPIN
$ 0,016813
+0,39%
-1,59%
-0,53%
$ 16,79M
$ 6,11M
19
IQ
IQ
IQ
$ 0,0006296
+1,01%
-0,96%
-3,93%
$ 16,61M
$ 88,56M
20
Claude Crab
Claude Crab
CRABAI
$ 0,00154681
0,00%
--
0,00%
$ 14,69M
$ 4,97
21
Goatseus Maximus
Goatseus Maximus
GOAT
$ 0,01348
+0,37%
-3,35%
+1,34%
$ 13,58M
$ 4,23M
22
AVA
AVA
AVA
$ 0,1851
+0,43%
-6,46%
-4,83%
$ 13,57M
$ 278,85K
23
Animecoin
Animecoin
ANIME
$ 0,002418
+0,79%
-2,43%
-0,82%
$ 13,34M
$ 20,95M
24
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0,000001687
+0,18%
-0,59%
+14,57%
$ 12,73M
$ 37,17B
25
tokenbot
tokenbot
CLANKER
$ 12,49
+0,48%
-2,35%
-0,80%
$ 12,27M
$ 5,17K
26
AriaAI
AriaAI
ARIA
$ 0,03354
+1,59%
+3,46%
+12,86%
$ 11,60M
$ 1,91M
27
Griffain.com
Griffain.com
GRIFFAIN
$ 0,011581
-0,06%
+3,18%
+21,67%
$ 11,60M
$ 5,12M
28
Bitchemical Token
Bitchemical Token
BCHEM
$ 0,01351367
0,00%
--
0,00%
$ 11,48M
$ 10,00
29
$ 0,01505
+0,07%
-0,33%
-6,58%
$ 10,72M
$ 3,56M
30
CorgiAI
CorgiAI
CORGIAI
$ 2,698E-5
-0,95%
-0,10%
-6,97%
$ 9,74M
--
31
The AI Prophecy
The AI Prophecy
ACT
$ 0,009988
-0,41%
-3,23%
-6,00%
$ 9,44M
$ 6,71M
32
PYTHIA
PYTHIA
PYTHIA
$ 0,00877819
+0,29%
+0,02%
-2,20%
$ 8,76M
$ 214,10K
33
AI COMPANIONS
AI COMPANIONS
AIC
$ 0,011392
+1,16%
-5,05%
-7,04%
$ 8,67M
$ 4,67M
34
Limitless
Limitless
LMTS
$ 0,06256
+0,48%
-0,02%
-2,55%
$ 8,23M
$ 904,96K
35
Delysium
Delysium
AGI
$ 0,002635
+0,04%
-5,21%
-15,70%
$ 5,29M
$ 21,28M
36
Manchester City Fan
Manchester City Fan
CITY
$ 0,3595
-0,06%
-0,61%
-2,98%
$ 4,85M
$ 160,77K
37
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
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-9,84%
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$ 16,78M
38
GROK
GROK
GROK
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$ 109,43M
39
Harvest Finance
Harvest Finance
FARM
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-0,26%
-0,24%
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$ 11,59K
40
DebtReliefBot
DebtReliefBot
DRB
$ 2,724E-5
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--
41
KiraKuru
KiraKuru
KRA
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0,00%
-0,02%
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$ 2,65M
$ 3,01
42
Wen
Wen
WEN
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-5,07%
$ 2,37M
$ 19,39B
43
Zen AI
Zen AI
ZAI
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0,00%
--
+3,18%
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$ 5,20
44
Forest Protocol
Forest Protocol
FOREST
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-0,52%
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-7,86%
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45
BORGY
BORGY
$BORGY
$ 2,607E-5
+0,04%
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+0,70%
$ 2,01M
--
46
B-Lucky
B-Lucky
LUCKY
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0,00%
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-8,13%
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$ 8,62M
47
Moby AI
Moby AI
MOBY
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+8,32%
$ 1,81M
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48
KiboShib
KiboShib
KIBSHI
$ 1,81E-6
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+6,20%
+8,38%
$ 1,80M
--
49
Captain Kuma
Captain Kuma
KUMA
$ 0,00191527
+0,84%
-0,00%
+4,56%
$ 1,72M
$ 1,24
50
AIDOGE
AIDOGE
AIDOGE
$ 0,000000000009866
+0,06%
+0,52%
-3,36%
$ 1,71M
$ 6 006,29T

Perguntas frequentes

O que são tokens de AI Meme e por que são populares?
Tokens de AI Meme representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 231 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $1549.82B.
Qual é o token de AI Meme com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de AI Meme acompanhados na MEXC, TRUST apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 14.78% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de AI Meme existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 231 tokens de AI Meme, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de AI Meme incluem BTC, ETH, SOL. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria AI Meme?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de AI Meme é de aproximadamente $1549.82B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor AI Meme, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.