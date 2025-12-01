Preço de Emerge hoje

O preço ao vivo de Emerge (EMERGE) hoje é --, com uma variação de 0.19% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EMERGE para USD é de -- por EMERGE.

Emerge ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 669,611, com um fornecimento em circulação de 94.77B EMERGE. Nas últimas 24 horas, EMERGE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, EMERGE movimentou-se -0.39% na última hora e +6.10% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Emerge (EMERGE)

Capitalização de mercado $ 669.61K$ 669.61K $ 669.61K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 706.57K$ 706.57K $ 706.57K Fornecimento Circulante 94.77B 94.77B 94.77B Fornecimento total 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

A capitalização de mercado atual de Emerge é $ 669.61K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de EMERGE é 94.77B, com um fornecimento total de 99999999999.99998. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 706.57K.