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Principais tokens de Artificial Intelligence (AI) por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Artificial Intelligence (AI). As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8,743
+1,04%
-0,07%
+6,97%
$ 5,73B
$ 70,05K
2
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 200,01
+0,78%
-2,22%
+4,18%
$ 2,20B
$ 5,60K
3
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1,6577
+1,08%
-0,33%
+1,35%
$ 2,15B
$ 710,61K
4
MemeCore
MemeCore
M
$ 1,10774
+0,96%
-1,67%
-4,79%
$ 1,45B
$ 76,09K
5
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0,7767
+0,62%
-2,33%
-5,16%
$ 1,31B
$ 977,30K
6
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0,05293
+0,13%
-0,41%
-4,06%
$ 1,23B
$ 1,00M
7
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2,161
+0,28%
-3,36%
+4,15%
$ 1,19B
$ 92,02K
8
Render
Render
RENDER
$ 1,269
+0,47%
+0,40%
-4,87%
$ 658,80M
$ 96,24K
9
VVV
VVV
VVV
$ 12,0159
+1,56%
+0,73%
+3,44%
$ 558,42M
$ 6,38K
10
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0,5959
+0,89%
+10,71%
+5,79%
$ 392,59M
$ 532,98K
11
FET
FET
FET
$ 0,1353
+0,60%
-0,30%
+0,15%
$ 304,05M
$ 920,32K
12
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0,68862
-4,96%
+25,16%
+53,37%
$ 295,23M
$ 1,78M
13
Akash Network
Akash Network
AKT
$ 0,53494
+1,29%
+0,03%
+13,25%
$ 158,72M
$ 4,24M
14
Audiera
Audiera
BEAT
$ 0,95204
-0,40%
-17,47%
-52,83%
$ 147,44M
$ 4,22M
15
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0,01347
+1,20%
-3,24%
-6,86%
$ 145,85M
$ 5,16M
16
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0,2703
+0,04%
+2,42%
-0,88%
$ 135,55M
$ 322,19K
17
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0,1722
+0,71%
-2,90%
-4,79%
$ 135,11M
$ 700,36K
18
Theta Network
Theta Network
THETA
$ 0,134581
+0,89%
-0,00%
+0,21%
$ 134,58M
$ 4,31M
19
Tagger
Tagger
TAG
$ 0,0012308
+0,93%
+0,44%
-5,97%
$ 134,15M
$ 65,10M
20
Project Ailey
Project Ailey
ALE
$ 0,2606
0,00%
+0,12%
0,00%
$ 126,69M
$ 277,77K
21
Arweave
Arweave
AR
$ 1,761
+0,17%
-2,11%
-2,33%
$ 115,68M
$ 41,72K
22
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0,05941
+1,81%
-2,47%
+1,87%
$ 113,38M
$ 976,65K
23
Kaito
Kaito
KAITO
$ 0,4491
+0,41%
-28,67%
-51,23%
$ 107,71M
$ 667,33K
24
Sentient
Sentient
SENT
$ 0,01329
-0,23%
+0,76%
-1,64%
$ 95,76M
$ 4,56M
25
AKEDO
AKEDO
AKE
$ 0,0040511
-0,83%
-5,81%
-0,58%
$ 92,61M
$ 29,95M
26
Golem
Golem
GLM
$ 0,088405
+0,67%
-0,01%
-2,38%
$ 88,40M
$ 3,29M
27
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2,633
+0,23%
-2,52%
-0,23%
$ 79,30M
$ 26,16K
28
Aethir
Aethir
ATH
$ 0,003906
+0,52%
-4,42%
-3,47%
$ 78,42M
$ 15,75M
29
GRASS
GRASS
GRASS
$ 0,3092
+0,16%
+0,98%
+2,86%
$ 75,39M
$ 373,77K
30
Law Blocks AI
Law Blocks AI
LBT
$ 0,295913
+0,01%
0,00%
+0,05%
$ 72,50M
$ 632,78K
31
Data Network
Data Network
DATA
$ 0,2002
+0,10%
-0,84%
-4,90%
$ 71,23M
$ 390,14K
32
Beam
Beam
BEAMX
$ 0,001345
+0,37%
-2,75%
-3,52%
$ 69,00M
$ 39,60M
33
Talus
Talus
US
$ 0,02792
-1,88%
-17,50%
-46,04%
$ 63,16M
$ 6,69M
34
DAPPOS
DAPPOS
DOS
$ 0,30025
+0,80%
-13,28%
+49,06%
$ 63,14M
$ 577,56K
35
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0,2577
+0,23%
+2,56%
+6,62%
$ 62,36M
$ 622,71K
36
Qubic
Qubic
QUBIC
$ 0,0000004381
0,00%
-1,68%
+2,14%
$ 60,74M
$ 367,52B
37
Targon
Targon
SN4
$ 11,21
-0,36%
-0,02%
+0,81%
$ 60,38M
$ 167,19K
38
Livepeer
Livepeer
LPT
$ 1,194
+0,76%
-3,08%
-6,35%
$ 59,33M
$ 46,31K
39
Allora
Allora
ALLO
$ 0,29293
-1,09%
-4,28%
+1,44%
$ 58,63M
$ 380,46K
40
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0,03276
+0,65%
-0,24%
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$ 54,40M
$ 1,91M
41
ZIGCOIN
ZIGCOIN
ZIG
$ 0,038454
+0,24%
-0,50%
-4,33%
$ 53,94M
$ 15,06M
42
TFUEL
TFUEL
TFUEL
$ 0,007269
-0,33%
-0,60%
-2,04%
$ 53,34M
$ 7,47M
43
BIO Protocol
BIO Protocol
BIO
$ 0,02407
+0,13%
-3,82%
-0,37%
$ 52,85M
$ 2,51M
44
Diem
Diem
DIEM
$ 1 364,94
+1,22%
+0,03%
+4,14%
$ 50,27M
$ 459,55K
45
Subsquid
Subsquid
SQD
$ 0,04546
-0,98%
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+33,21%
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46
affine
affine
SN120
$ 11,74
-0,25%
-0,02%
+7,31%
$ 44,72M
$ 1,36M
47
Score
Score
SN44
$ 8,37
-0,36%
-0,01%
+9,41%
$ 43,37M
$ 501,86K
48
Sentism
Sentism
SENTIS
$ 0,22107
+0,21%
+0,47%
+5,47%
$ 43,26M
$ 148,84K
49
Concordium
Concordium
CCD
$ 0,003133
+0,25%
-2,72%
-6,99%
$ 39,77M
$ 32,35M
50
Spark
Spark
SPK
$ 0,01415
+0,50%
-0,98%
-8,26%
$ 39,47M
$ 6,22M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Artificial Intelligence (AI) e por que são populares?
Tokens de Artificial Intelligence (AI) representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 1,050 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $22.86B.
Qual é o token de Artificial Intelligence (AI) com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Artificial Intelligence (AI) acompanhados na MEXC, NUERO apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 107.00% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Artificial Intelligence (AI) existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 1,050 tokens de Artificial Intelligence (AI), incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Artificial Intelligence (AI) incluem LINK, TAO, NEAR. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Artificial Intelligence (AI)?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Artificial Intelligence (AI) é de aproximadamente $22.86B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Artificial Intelligence (AI), juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.