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Principais tokens de AI Applications por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor AI Applications. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.1058
+0.96%
-1.67%
-4.79%
$ 1.45B
$ 76.09K
2
VVV
VVV
VVV
$ 12.0242
+1.56%
+0.73%
+3.44%
$ 558.42M
$ 6.38K
3
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.66633
-4.96%
+25.16%
+53.37%
$ 295.23M
$ 1.78M
4
Audiera
Audiera
BEAT
$ 0.9512
-0.40%
-17.47%
-52.83%
$ 147.44M
$ 4.22M
5
Tagger
Tagger
TAG
$ 0.0012272
+0.93%
+0.44%
-5.97%
$ 134.15M
$ 65.10M
6
AKEDO
AKEDO
AKE
$ 0.0040685
-0.83%
-5.81%
-0.58%
$ 92.61M
$ 29.95M
7
Law Blocks AI
Law Blocks AI
LBT
$ 0.295913
+0.01%
0.00%
+0.05%
$ 72.50M
$ 632.78K
8
Data Network
Data Network
DATA
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+0.10%
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$ 71.23M
$ 390.14K
9
DAPPOS
DAPPOS
DOS
$ 0.3
+0.80%
-13.28%
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$ 63.14M
$ 577.56K
10
Concordium
Concordium
CCD
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$ 39.77M
$ 32.35M
11
BNKR
BNKR
BNKR
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$ 29.41M
$ 188.19M
12
Gensyn
Gensyn
AI
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$ 27.18M
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13
Victoria VR
Victoria VR
VR
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$ 287.58M
14
Rei
Rei
REI
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-1.23%
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$ 24.92M
$ 528.85K
15
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
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+1.47%
+1.00%
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$ 24.00M
$ 993.98K
16
Alchemist AI
Alchemist AI
ALCH
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-1.35%
-1.21%
$ 23.53M
$ 2.04M
17
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.3004
+0.30%
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$ 21.01M
$ 192.99K
18
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
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$ 3.46M
19
MEET48
MEET48
IDOL
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$ 17.13M
$ 3.99M
20
Infinex
Infinex
INX
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$ 14.98M
$ 23.62M
21
Dolphin
Dolphin
POD
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-5.25%
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$ 14.86M
$ 1.00M
22
tokenbot
tokenbot
CLANKER
$ 12.49
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-2.35%
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$ 12.27M
$ 5.17K
23
FLock.io
FLock.io
FLOCK
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$ 12.00M
$ 1.22M
24
INFINIT
INFINIT
IN
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25
Everlyn AI
Everlyn AI
LYN
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26
heyAura
heyAura
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$ 139.40K
27
AI COMPANIONS
AI COMPANIONS
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28
GENIUS AI
GENIUS AI
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29
AUKI
AUKI
AUKI
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30
Minswap
Minswap
MIN
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31
Paal AI
Paal AI
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32
GamerCoin
GamerCoin
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33
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LushAI
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34
Somnium Space CUBEs
Somnium Space CUBEs
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Sogni AI
Sogni AI
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36
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RIFT AI
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ROVR Network
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Daydreams
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IceCream AI
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LibertAI
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Kin
Kin
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THINK Protocol
THINK Protocol
THINK
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Ethy AI
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Kohenoor
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LayerX
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VAIOT
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NODE
NODE
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Altered State Machine
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IMGN Labs
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Unibot
Unibot
UNIBOT
$ 0.641747
+0.16%
-0.04%
-4.85%
$ 641.75K
$ 5.43K

Perguntas frequentes

O que são tokens de AI Applications e por que são populares?
Tokens de AI Applications representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 169 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $3.29B.
Qual é o token de AI Applications com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de AI Applications acompanhados na MEXC, LX apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 27.40% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de AI Applications existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 169 tokens de AI Applications, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de AI Applications incluem M, VVV, VELVET. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria AI Applications?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de AI Applications é de aproximadamente $3.29B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor AI Applications, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.