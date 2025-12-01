Preço de Clankermon hoje

O preço ao vivo de Clankermon (CLANKERMON) hoje é --, com uma variação de 0.40% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CLANKERMON para USD é de -- por CLANKERMON.

Clankermon ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 563,296, com um fornecimento em circulação de 953.47M CLANKERMON. Nas últimas 24 horas, CLANKERMON foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00185889, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CLANKERMON movimentou-se -2.22% na última hora e +13.98% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Clankermon (CLANKERMON)

Capitalização de mercado $ 563.30K$ 563.30K $ 563.30K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 563.30K$ 563.30K $ 563.30K Fornecimento Circulante 953.47M 953.47M 953.47M Fornecimento total 953,465,831.1459543 953,465,831.1459543 953,465,831.1459543

