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Principais tokens de Clanker Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Clanker Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05281
+0.13%
-0.41%
-4.06%
$ 1.23B
$ 1.00M
2
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.13177
+1.16%
-3.92%
+3.60%
$ 132.07M
$ 889.74K
3
BNKR
BNKR
BNKR
$ 0.0002915
+0.17%
-6.38%
-5.12%
$ 29.41M
$ 188.19M
4
tokenbot
tokenbot
CLANKER
$ 12.53
+0.48%
-2.35%
-0.80%
$ 12.27M
$ 5.17K
5
FWOG
FWOG
FWOG
$ 0.004223
-0.94%
+0.36%
+2.78%
$ 4.11M
$ 13.77M
6
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2717
+0.56%
-5.69%
-10.08%
$ 3.75M
$ 204.41K
7
NEXA
NEXA
NEXA
$ 0.0000005729
0.00%
-0.66%
+11.47%
$ 3.36M
$ 12.32B
8
DebtReliefBot
DebtReliefBot
DRB
$ 2.724E-5
-2.37%
+4.40%
-0.87%
$ 2.72M
--
9
noice
noice
NOICE
$ 1.062E-5
+0.95%
-29.40%
+8.37%
$ 954.16K
--
10
TurboUSD Unstablecoin
TurboUSD Unstablecoin
₸USD
$ 3.89E-6
+0.26%
-0.30%
-2.99%
$ 377.54K
--
11
CODY
CODY
CODY
$ 3.52E-6
0.00%
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+1.44%
$ 352.26K
--
12
D1ckGPT
D1ckGPT
DICK
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+0.09%
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-1.94%
$ 302.54K
$ 382.04
13
Dickbutt
Dickbutt
DICKBUTT
$ 2.95E-6
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-14.74%
$ 295.49K
--
14
Faircaster
Faircaster
FAIR
$ 4.87E-6
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$ 235.12K
--
15
Luminous
Luminous
LUM
$ 0.222375
+0.21%
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-4.35%
$ 222.38K
$ 164.75
16
Regent
Regent
REGENT
$ 3.51E-6
+0.29%
-0.10%
+7.34%
$ 210.58K
--
17
A0x
A0x
A0X
$ 1.82E-6
+1.68%
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$ 182.00K
--
18
x420
x420
X420
$ 1.28E-6
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$ 128.00K
--
19
FELIX
FELIX
FELIX
$ 1.29E-6
+0.78%
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$ 123.36K
--
20
BankrWallet
BankrWallet
BNKRW
$ 1.14E-6
-0.87%
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-2.56%
$ 114.69K
--
21
Zoe
Zoe
ZOE
$ 1.35E-6
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-1.46%
$ 107.94K
--
22
Mneme
Mneme
MNEME
$ 7.58683E-7
0.00%
-0.20%
0.00%
$ 75.87K
--
23
Indexy
Indexy
I
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$ 71.45K
--
24
Base Strategy
Base Strategy
BASTR
$ 7.11475E-7
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-5.60%
-4.84%
$ 67.93K
--
25
Sequel
Sequel
MOVIE
$ 1.12E-6
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-0.88%
$ 67.00K
--
26
Gitbank
Gitbank
GITBANK
$ 6.68007E-7
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$ 66.80K
--
27
BETRMINT
BETRMINT
BETR
$ 6.54227E-7
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-1.33%
$ 64.76K
--
28
Siyana
Siyana
SYYN
$ 7.43272E-7
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$ 64.66K
--
29
VitaStem
VitaStem
VITASTEM
$ 0.0074308
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$ 63.10K
$ 59.92
30
glonkybot
glonkybot
GLANKER
$ 6.24046E-7
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$ 62.41K
--
31
Warplet
Warplet
WARP
$ 6.88658E-7
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$ 59.56K
--
32
RIPS
RIPS
RIPS
$ 1.23E-6
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$ 53.45K
--
33
HEIR
HEIR
HEIR
$ 4.94073E-7
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--
34
Native
Native
NATIVE
$ 4.85386E-7
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--
35
StarkBot
StarkBot
STARKBOT
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--
36
ghffb47yii2rteeyy10op
ghffb47yii2rteeyy10op
GHFFB47YII2RTEEYY10OP
$ 4.41066E-7
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--
37
Tiny Fren
Tiny Fren
SMOL
$ 4.16715E-7
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-1.13%
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--
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LUKSOAgent
LUKSOAgent
LUKSO
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--
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Solvr
Solvr
SOLVR
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--
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RUNNER
RUNNER
RUNNER
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--
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41
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BRACKY
BRACKY
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42
wintermolt
wintermolt
WINTERMOLT
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--
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Mindstate
Mindstate
MIND
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--
44
aaigotchi
aaigotchi
AAI
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--
45
Clankermon
Clankermon
CLANKERMON
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--
46
degenOS
degenOS
DEGENOS
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--
47
Molten
Molten
MOLTEN
$ 2.78896E-7
+0.19%
-0.30%
-1.69%
$ 27.87K
--
48
Butler
Butler
BUTLER
$ 2.7021E-7
0.00%
+1.10%
+1.01%
$ 27.02K
--
49
Gitly
Gitly
GITLY
$ 2.65368E-7
0.00%
+3.20%
+2.68%
$ 26.54K
--
50
ClawCloudX
ClawCloudX
CLOUDX
$ 2.60935E-7
0.00%
+0.60%
+0.87%
$ 26.09K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Clanker Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Clanker Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 76 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $1.43B.
Qual é o token de Clanker Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Clanker Ecosystem acompanhados na MEXC, SHH apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 5.90% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Clanker Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 76 tokens de Clanker Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Clanker Ecosystem incluem SKY, FARTCOIN, BNKR. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Clanker Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Clanker Ecosystem é de aproximadamente $1.43B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Clanker Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.