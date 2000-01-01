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Principais tokens de jogos (GameFi) por capitalização de mercado

GameFi combina tecnologia blockchain com jogos, permitindo que jogadores ganhem criptomoedas e possuam ativos dentro do jogo como NFTs. Tokens nesse setor funcionam como moeda dentro do jogo, mecanismos de recompensa e ferramentas de governança para ecossistemas de jogos descentralizados. A avaliação de mercado desses ativos está diretamente ligada à adoção pelos jogadores e à economia mais ampla de play-to-earn (P2E).

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Monad
Monad
MON
$ 0.02181
+0.14%
+0.60%
+7.09%
$ 257.32M
$ 10.34M
2
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1099
-0.27%
-2.32%
-1.08%
$ 219.40M
$ 627.08K
3
FLOKI
FLOKI
FLOKI
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-2.95%
$ 195.53M
$ 3.31B
4
Audiera
Audiera
BEAT
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+2.31%
-15.58%
-52.85%
$ 152.69M
$ 4.19M
5
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8614
+0.02%
-5.70%
-3.61%
$ 149.37M
$ 70.91K
6
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06412
+0.09%
-2.91%
-3.23%
$ 127.38M
$ 842.20K
7
Project Ailey
Project Ailey
ALE
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0.00%
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$ 279.27K
8
ApeCoin
ApeCoin
APE
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9
Rollbit Coin
Rollbit Coin
RLB
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$ 119.89M
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10
GoMining
GoMining
GOMINING
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11
$ 0.03886
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$ 114.01M
$ 1.62M
12
Loaded Lions
Loaded Lions
LION
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13
Incrypt
Incrypt
INC
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14
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15
FORM
FORM
FORM
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16
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GEODNET
GEOD
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17
Gala
Gala
GALA
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18
GRASS
GRASS
GRASS
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19
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BabyDogeCoin
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20
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ECOMI
OMI
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$ 57.50M
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21
NEXPACE
NEXPACE
NXPC
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$ 54.40M
$ 405.14K
22
SuperVerse
SuperVerse
SUPER
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23
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Enjin
ENJ
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24
Xphere
Xphere
XP
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25
ONEchain
ONEchain
CROSS
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26
Pentagon Chain
Pentagon Chain
PC
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27
G Coin
G Coin
GCOIN
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RONIN
RON
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Notcoin
NOT
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Propy
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WINK
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32
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Mocaverse
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DEAPcoin
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PlaysOut
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Degen
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Undeads Games
Undeads Games
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Unipoly Coin
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BORA
BORA
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Yooldo Games
Yooldo Games
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40
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Illuvium
Illuvium
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42
GMT
GMT
GMT
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43
Power Protocol
Power Protocol
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Catizen
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Smooth Love Potion
Smooth Love Potion
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Gama Token
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CARV
CARV
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IdleMine
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50
Starpower
Starpower
STAR
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-9.43%
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$ 16.45M
$ 384.74K

Perguntas frequentes

O que é GameFi (Gaming Finance) no ecossistema Web3?
GameFi é a interseção entre a tecnologia blockchain e a indústria dos videojogos. Ela incorpora princípios de finanças descentralizadas (DeFi) aos jogos, permitindo que os jogadores tenham verdadeira propriedade dos ativos dentro do jogo e ganhem criptomoedas através da jogabilidade.
Como funcionam os mecanismos Play-to-Earn (P2E) nos jogos em blockchain?
Os mecanismos Play-to-Earn (P2E) recompensam os jogadores com tokens de GameFi ou NFTs por completarem tarefas, vencerem batalhas ou contribuírem para o ecossistema do jogo. Estas recompensas digitais podem depois ser trocadas por moeda fiduciária ou outras criptomoedas em mercados abertos.
Qual é a diferença entre um token de utilidade dentro do jogo e um token de governação GameFi?
Os tokens de utilidade dentro do jogo são ativos altamente inflacionários usados para microtransações diárias, como reprodução ou reparação de itens. Os tokens de governação GameFi têm oferta limitada e representam direitos de voto e participação na receita geral do estúdio de jogos.
Por que os jogos em blockchain usam Tokens Não Fungíveis (NFTs) para ativos dentro do jogo?
Os jogos em blockchain usam NFTs para que os jogadores possam possuir de forma verificável os seus itens digitais (como espadas, terrenos ou personagens) fora dos servidores do jogo, permitindo-lhes vender ou alugar livremente esses ativos em mercados descentralizados.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Gaming (GameFi), juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.