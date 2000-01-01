GameFi combina tecnologia blockchain com jogos, permitindo que jogadores ganhem criptomoedas e possuam ativos dentro do jogo como NFTs. Tokens nesse setor funcionam como moeda dentro do jogo, mecanismos de recompensa e ferramentas de governança para ecossistemas de jogos descentralizados. A avaliação de mercado desses ativos está diretamente ligada à adoção pelos jogadores e à economia mais ampla de play-to-earn (P2E).
A inclusão de ativos digitais no setor Gaming (GameFi), juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.