Principais tokens de jogos (GameFi) por capitalização de mercado

GameFi combina tecnologia blockchain com jogos, permitindo que jogadores ganhem criptomoedas e possuam ativos dentro do jogo como NFTs. Tokens nesse setor funcionam como moeda dentro do jogo, mecanismos de recompensa e ferramentas de governança para ecossistemas de jogos descentralizados. A avaliação de mercado desses ativos está diretamente ligada à adoção pelos jogadores e à economia mais ampla de play-to-earn (P2E).