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Principais tokens de Masternodes por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Masternodes. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.08848
+0.26%
-0.33%
-0.80%
$ 684.06M
$ 16.70M
2
DASH
DASH
DASH
$ 30.31
+0.03%
-0.82%
-1.37%
$ 386.15M
$ 10.32K
3
Ontology Token
Ontology Token
ONT
$ 0.03516
+0.34%
-4.46%
-7.34%
$ 35.34M
$ 1.46M
4
Flux
Flux
FLUX
$ 0.03891
+0.36%
-2.36%
-1.54%
$ 16.05M
$ 1.71M
5
FIRO
FIRO
FIRO
$ 0.6311
+0.08%
-1.28%
+0.77%
$ 11.82M
$ 116.97K
6
Cosanta
Cosanta
COSA
$ 2.52
0.00%
-0.00%
-8.36%
$ 4.90M
$ 30.78K
7
Wrapped Viction
Wrapped Viction
WVIC
$ 0.02206183
-2.55%
-0.15%
-28.07%
$ 4.63M
$ 4.52K
8
Exiom
Exiom
XEQM
$ 0.01630535
+0.01%
+0.07%
+7.80%
$ 4.55M
$ 3.95K
9
Viction
Viction
VIC
$ 0.02061
-1.67%
-16.53%
-28.84%
$ 2.76M
$ 2.70M
10
PIVX
PIVX
PIVX
$ 0.02246
-0.18%
-4.50%
-25.41%
$ 2.19M
$ 2.64M
11
Syscoin
Syscoin
SYS
$ 0.001897
-0.31%
-6.46%
+12.83%
$ 1.72M
$ 27.42M
12
Divi
Divi
DIVI
$ 0.00025556
0.00%
--
0.00%
$ 1.21M
$ 227.53
13
Energi
Energi
NRG
$ 0.00846
0.00%
-0.12%
-4.20%
$ 867.86K
$ 1.34M
14
Morpheus Network
Morpheus Network
MNW
$ 0.0141724
-0.01%
+0.10%
+25.82%
$ 678.83K
$ 1.05K
15
Raptoreum
Raptoreum
RTM
$ 6.357E-5
-0.98%
-1.00%
-0.33%
$ 435.73K
--
16
Neoxa
Neoxa
NEOX
$ 3.938E-5
-0.23%
+5.80%
-0.40%
$ 421.87K
--
17
SwiftCash
SwiftCash
SWIFT
$ 0.00051529
+0.06%
-0.01%
+3.05%
$ 158.46K
$ 102.13
18
Honest
Honest
HNST
$ 5.544E-5
0.00%
-83.40%
0.00%
$ 22.18K
--
19
PRivaCY Coin
PRivaCY Coin
PRCY
$ 0.001143
0.00%
+0.00%
+3.43%
$ 19.61K
$ 1.69K
20
KIRA
KIRA
KIRA
$ 1.495E-5
+0.54%
+0.20%
+3.60%
$ 14.94K
--
21
SPCM
SPCM
SPCM
$ 0.0003607
0.00%
-0.44%
+1.41%
--
$ 643.47M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Masternodes e por que são populares?
Tokens de Masternodes representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 21 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $1.16B.
Qual é o token de Masternodes com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Masternodes acompanhados na MEXC, NEOX apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 5.80% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Masternodes existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 21 tokens de Masternodes, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Masternodes incluem BDX, DASH, ONT. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Masternodes?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Masternodes é de aproximadamente $1.16B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Masternodes, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.