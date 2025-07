NRG

Energi has an advanced governance DAO allowing asset protection and asset recovery, with no successful theft for 3 years. We are focused on providing DeFi and NFT infrastructure

Nome da criptoNRG

ClassificaçãoNo.1533

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.15%

Fornecimento circulante98,839,975.4288242

Fornecimento máximo0

Fornecimento total98,839,975.4288242

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico9.8980176742,2019-06-25

Menor preço0.022841577272082456,2025-04-09

Blockchain públicaNRG

ApresentaçãoEnergi has an advanced governance DAO allowing asset protection and asset recovery, with no successful theft for 3 years. We are focused on providing DeFi and NFT infrastructure

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.