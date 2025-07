PIVX

PIVX is a community driven DAO, with a focus on optional privacy with the first ever implementation of zk-SNARKS into a Proof of Stake blockchain. PIVX works with a mindset for regulatory compliance, and to scale and maintain efficient transaction speeds, which makes PIVX an ideal choice for traditional payments.

Nome da criptoPIVX

ClassificaçãoNo.979

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)2.86%

Fornecimento circulante94,748,726.5892086

Fornecimento máximo0

Fornecimento total94,748,726.5892086

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico14.558699607849121,2018-01-23

Menor preço0.000421967008151114,2016-02-16

Blockchain públicaPIVX

