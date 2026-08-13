Preço de Exiom hoje

O preço ao vivo de Exiom (XEQM) hoje é $ 0.01630432, com uma variação de 8.64% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de XEQM para USD é de $ 0.01630432 por XEQM.

Exiom ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,553,342, com um fornecimento em circulação de 279.27M XEQM. Nas últimas 24 horas, XEQM foi negociado entre $ 0.01495656 (mínimo) e $ 0.01632708 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.04690991, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00711336.

No desempenho de curto prazo, XEQM movimentou-se -0.03% na última hora e +2.33% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 4.86K.

Informações de mercado de Exiom (XEQM)

Capitalização de mercado $ 4.55M$ 4.55M $ 4.55M Volume (24h) $ 4.86K$ 4.86K $ 4.86K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.55M$ 4.55M $ 4.55M Fornecimento Circulante 279.27M 279.27M 279.27M Fornecimento total 279,266,340.0 279,266,340.0 279,266,340.0

A capitalização de mercado atual de Exiom é $ 4.55M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 4.86K. A oferta em circulação de XEQM é 279.27M, com um fornecimento total de 279266340.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.55M.