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Principais tokens de Internet Computer Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Internet Computer Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.169
+0.23%
-3.39%
+4.69%
$ 1.20B
$ 84.72K
2
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.11663
+0.01%
-1.12%
-8.84%
$ 11.63M
$ 761.78K
3
ORIGYN
ORIGYN
OGY
$ 0.0010941
+0.05%
+1.67%
+23.27%
$ 8.55M
$ 15.29M
4
VNX Swiss Franc
VNX Swiss Franc
VCHF
$ 1.23
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 5.00M
$ 51.55K
5
VNX EURO
VNX EURO
VEUR
$ 1.043
0.00%
--
0.00%
$ 2.88M
$ 0.10
6
Gold DAO
Gold DAO
GOLDAO
$ 0.00392484
-0.14%
-0.00%
+11.58%
$ 2.66M
$ 575.20
7
WaterNeuron
WaterNeuron
WTN
$ 0.01002199
+0.37%
-0.04%
-0.43%
$ 1.17M
$ 593.47
8
Windoge98
Windoge98
EXE
$ 0.084497
+0.38%
+0.03%
+11.06%
$ 840.32K
$ 1.42K
9
Draggin Karma Points
Draggin Karma Points
DKP
$ 0.00019605
-0.05%
-0.05%
+15.67%
$ 782.61K
$ 874.47
10
Piggycell
Piggycell
PIGGY
$ 0.01637
+0.24%
0.00%
-4.81%
$ 696.39K
$ 945.36K
11
Gold Token
Gold Token
GLDT
$ 1.08
0.00%
+0.01%
+33.77%
$ 641.92K
$ 2.40K
12
CRYPTO CLOUD
CRYPTO CLOUD
CLOUD
$ 0.00132415
-0.07%
-0.01%
+8.99%
$ 528.42K
$ 415.80
13
neuron ICP
neuron ICP
NICP
$ 2.76
0.00%
-0.03%
+5.34%
$ 493.10K
$ 212.12
14
ICPanda DAO
ICPanda DAO
PANDA
$ 0.00052671
-0.14%
+0.03%
+20.48%
$ 429.16K
$ 865.64
15
DecideAI
DecideAI
DCD
$ 0.00065374
-0.05%
-0.02%
+52.36%
$ 379.83K
$ 5.89
16
BobIsDead
BobIsDead
DEAD
$ 0.00015797
+0.25%
-0.02%
+0.08%
$ 157.96K
$ 10.80
17
IC Ghost
IC Ghost
GHOST
$ 1.143E-5
+0.26%
-3.50%
+12.72%
$ 105.75K
--
18
MAP Technical Forecasting
MAP Technical Forecasting
MAPTF
$ 6.362E-5
+0.32%
-1.70%
+10.05%
$ 63.63K
--
19
Clown
Clown
CLOWN
$ 3.412E-5
+0.26%
-2.00%
+6.39%
$ 34.12K
--
20
Internet Doge
Internet Doge
IDOGE
$ 0.0236699
0.00%
--
0.00%
$ 23.67K
$ 1.07
21
PHASMA
PHASMA
PHASMA
$ 8.03151E-7
+0.28%
-6.10%
-8.56%
$ 16.99K
--
22
TRAX
TRAX
TRAX
$ 1.951E-5
0.00%
+2.70%
+7.85%
$ 9.68K
--
23
CKUSDT
CKUSDT
CKUSDT
$ 0.9996
-0.01%
-0.03%
-0.06%
--
$ 59.09K
24
BOB
BOB
BOB
$ 0.003916
-0.43%
+0.51%
-1.71%
--
$ 14.39M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Internet Computer Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Internet Computer Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 24 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $1.24B.
Qual é o token de Internet Computer Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Internet Computer Ecosystem acompanhados na MEXC, TRAX apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 2.70% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Internet Computer Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 24 tokens de Internet Computer Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Internet Computer Ecosystem incluem ICP, ALICE, OGY. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Internet Computer Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Internet Computer Ecosystem é de aproximadamente $1.24B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Internet Computer Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.