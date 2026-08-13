Preço de BobIsDead hoje

O preço ao vivo de BobIsDead (DEAD) hoje é $ 0, com uma variação de 3.39% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DEAD para USD é de $ 0 por DEAD.

BobIsDead ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 157,229, com um fornecimento em circulação de 999.84M DEAD. Nas últimas 24 horas, DEAD foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DEAD movimentou-se -0.37% na última hora e -1.27% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 10.75.

Informações de mercado de BobIsDead (DEAD)

Capitalização de mercado $ 157.23K$ 157.23K $ 157.23K Volume (24h) $ 10.75$ 10.75 $ 10.75 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 157.23K$ 157.23K $ 157.23K Fornecimento Circulante 999.84M 999.84M 999.84M Fornecimento total 999,839,977.1367992 999,839,977.1367992 999,839,977.1367992

A capitalização de mercado atual de BobIsDead é $ 157.23K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 10.75. A oferta em circulação de DEAD é 999.84M, com um fornecimento total de 999839977.1367992. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 157.23K.