Preço de CRYPTO CLOUD hoje

O preço ao vivo de CRYPTO CLOUD (CLOUD) hoje é $ 0.00132567, com uma variação de 1.48% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CLOUD para USD é de $ 0.00132567 por CLOUD.

CRYPTO CLOUD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 528,685, com um fornecimento em circulação de 398.99M CLOUD. Nas últimas 24 horas, CLOUD foi negociado entre $ 0.00131183 (mínimo) e $ 0.00136387 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00850168, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CLOUD movimentou-se +0.32% na última hora e +7.27% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 416.28.

Informações de mercado de CRYPTO CLOUD (CLOUD)

Capitalização de mercado $ 528.69K$ 528.69K $ 528.69K Volume (24h) $ 416.28$ 416.28 $ 416.28 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 528.69K$ 528.69K $ 528.69K Fornecimento Circulante 398.99M 398.99M 398.99M Fornecimento total 398,991,500.0 398,991,500.0 398,991,500.0

A capitalização de mercado atual de CRYPTO CLOUD é $ 528.69K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 416.28. A oferta em circulação de CLOUD é 398.99M, com um fornecimento total de 398991500.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 528.69K.