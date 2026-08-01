Preço de CKUSDT hoje

O preço ao vivo de CKUSDT (CKUSDT) hoje é R$ 0.9995, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CKUSDT para BRL é de R$ 0.9995 por CKUSDT.

CKUSDT ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- CKUSDT. Nas últimas 24 horas, CKUSDT foi negociado entre R$ 0.9982 (mínimo) e R$ 1.0011 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, CKUSDT movimentou-se 0.00% na última hora e -0.05% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 56.95K.

Informações de mercado de CKUSDT (CKUSDT)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 56.95KR$ 56.95K R$ 56.95K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública CKUSDT

A capitalização de mercado atual de CKUSDT é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 56.95K. A oferta em circulação de CKUSDT é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.