Preço de Clown hoje

O preço ao vivo de Clown (CLOWN) hoje é $ 0, com uma variação de 0.99% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CLOWN para USD é de $ 0 por CLOWN.

Clown ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 34,105, com um fornecimento em circulação de 1000.00M CLOWN. Nas últimas 24 horas, CLOWN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00122678, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CLOWN movimentou-se +0.02% na última hora e +3.63% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Clown (CLOWN)

Capitalização de mercado $ 34.11K$ 34.11K $ 34.11K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 34.11K$ 34.11K $ 34.11K Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,999,968.0585 999,999,968.0585 999,999,968.0585

A capitalização de mercado atual de Clown é $ 34.11K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CLOWN é 1000.00M, com um fornecimento total de 999999968.0585. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 34.11K.