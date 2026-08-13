Preço de IC Ghost hoje

O preço ao vivo de IC Ghost (GHOST) hoje é $ 0, com uma variação de 1.67% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GHOST para USD é de $ 0 por GHOST.

IC Ghost ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 106,593, com um fornecimento em circulação de 9.25B GHOST. Nas últimas 24 horas, GHOST foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00271651, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GHOST movimentou-se -0.47% na última hora e +11.40% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de IC Ghost (GHOST)

Capitalização de mercado $ 106.59K$ 106.59K $ 106.59K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 106.59K$ 106.59K $ 106.59K Fornecimento Circulante 9.25B 9.25B 9.25B Fornecimento total 9,251,056,736.0 9,251,056,736.0 9,251,056,736.0

A capitalização de mercado atual de IC Ghost é $ 106.59K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GHOST é 9.25B, com um fornecimento total de 9251056736.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 106.59K.