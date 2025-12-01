Preço de PHASMA hoje

O preço ao vivo de PHASMA (PHASMA) hoje é --, com uma variação de 0.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PHASMA para USD é de -- por PHASMA.

PHASMA ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 72,802, com um fornecimento em circulação de 21.16B PHASMA. Nas últimas 24 horas, PHASMA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PHASMA movimentou-se +0.05% na última hora e +4.48% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de PHASMA (PHASMA)

Capitalização de mercado $ 72.80K$ 72.80K $ 72.80K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 84.89K$ 84.89K $ 84.89K Fornecimento Circulante 21.16B 21.16B 21.16B Fornecimento total 24,669,800,000.0 24,669,800,000.0 24,669,800,000.0

A capitalização de mercado atual de PHASMA é $ 72.80K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PHASMA é 21.16B, com um fornecimento total de 24669800000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 84.89K.