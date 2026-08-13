Preço de MAP Technical Forecasting hoje

O preço ao vivo de MAP Technical Forecasting (MAPTF) hoje é $ 0, com uma variação de 0,58% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MAPTF para USD é de $ 0 por MAPTF.

MAP Technical Forecasting ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 64.041, com um fornecimento em circulação de 1,00B MAPTF. Nas últimas 24 horas, MAPTF foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MAPTF movimentou-se +0,19% na última hora e +8,31% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de MAP Technical Forecasting (MAPTF)

Capitalização de mercado $ 64,04K$ 64,04K $ 64,04K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 64,04K$ 64,04K $ 64,04K Fornecimento Circulante 1,00B 1,00B 1,00B Fornecimento total 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

A capitalização de mercado atual de MAP Technical Forecasting é $ 64,04K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MAPTF é 1,00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 64,04K.