Preço de MAP Technical Forecasting (MAPTF)
O preço ao vivo de MAP Technical Forecasting (MAPTF) hoje é $ 0, com uma variação de 0,58% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MAPTF para USD é de $ 0 por MAPTF.
MAP Technical Forecasting ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 64.041, com um fornecimento em circulação de 1,00B MAPTF. Nas últimas 24 horas, MAPTF foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.
No desempenho de curto prazo, MAPTF movimentou-se +0,19% na última hora e +8,31% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.
A capitalização de mercado atual de MAP Technical Forecasting é $ 64,04K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MAPTF é 1,00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 64,04K.
+0,19%
-0,58%
+8,31%
+8,31%
Durante o dia de hoje, a variação do preço de MAP Technical Forecasting em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de MAP Technical Forecasting em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de MAP Technical Forecasting em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de MAP Technical Forecasting em USD foi de $ 0.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ 0
|-0,58%
|30 dias
|$ 0
|-9,29%
|60 dias
|$ 0
|-13,15%
|90 dias
|$ 0
|--
Em 2040, o preço de MAP Technical Forecasting pode potencialmente apresentar um crescimento de 0,00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
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Qual é o preço atual de MAP Technical Forecasting?
MAP Technical Forecasting está sendo negociado a R$, refletindo uma variação de preço de -0.58% nas últimas 24 horas.
Qual é a capitalização de mercado e a classificação de MAPTF?
Com uma capitalização de mercado de R$320991.71698246464000, MAPTF ocupa a posição #6574 globalmente, demonstrando sua presença no cenário das criptomoedas.
Quanto volume de negociação MAP Technical Forecasting gera diariamente?
Ele registrou R$-- em volume de 24 horas, indicando um forte interesse entre os traders e condições de liquidez profundas.
Qual é a oferta circulante de MAPTF?
Há 1000000000.0 tokens circulando no mercado aberto.
Qual é a faixa de preço das últimas 24 horas?
MAP Technical Forecasting flutuou entre R$ e R$, refletindo a volatilidade diária.
Como MAP Technical Forecasting se compara ao seu ATH?
O seu preço máximo histórico é de R$, oferecendo um marco para o potencial de longo prazo.
Quais são os fundamentos de longo prazo que influenciam MAPTF?
Os fundamentos incluem a mecânica da oferta, as tendências de adoção dentro da categoria Meme,Internet Computer Ecosystem e o impulso do desenvolvimento na rede --.
Como MAPTF se comporta sob diferentes condições de mercado?
Durante períodos de alto volume, a liquidez melhora e os spreads se estreitam. Em períodos de baixo volume, as oscilações de preço podem se tornar mais irregulares devido à redução da profundidade do mercado.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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