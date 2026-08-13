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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Seeker, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Seeker, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Seeker (SKR) hoje

Análise técnica de Seeker (SKR) hoje

A página de Análise de Seeker fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SKR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Seeker abaixo.

Variação de preço de Seeker (SKR)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.007326---7.34%-20.01%-54.66%
Saiba mais sobre o preço de Seeker

Indicadores técnicos de Seeker

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Seeker em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra forte
Venda 4
Neutro 5
Compra 17
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:NeutroVenda 4Neutro 5Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.00733
0.00733
R2
0.00733
0.00732
R1
0.00732
0.00732
PP
0.00732
0.00732
S1
0.00731
0.00731
S2
0.00731
0.00731
S3
0.0073
0.00731

Sinais de mercado Seeker

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.32M
$2.73 M
$3.05 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.10 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.11 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.04M
Compras ativas de 7 dias
$0.31 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.35 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Seeker

Entrada líquidaPreço de SKRUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.01 M0.01
2026-08-12$0.04 M0.01
2026-08-11$0.02 M0.01
2026-08-10-$0.07 M0.01
2026-08-09$0.14 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
SKR/USDT
$0.007326
$0.007326$0.007326
+1.13%
8.39M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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SKR
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