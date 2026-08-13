Análise técnica de Seeker (SKR) hoje A página de Análise de Seeker fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SKR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Seeker abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Seeker (SKR) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.007326 -- -7.34% -20.01% -54.66%

Indicadores técnicos de Seeker

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Seeker em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra forte Venda 4 Neutro 5 Compra 17 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 0 Compra 14 Indicadores técnicos : Neutro Venda 4 Neutro 5 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.00733 0.00733 R2 0.00733 0.00732 R1 0.00732 0.00732 PP 0.00732 0.00732 S1 0.00731 0.00731 S2 0.00731 0.00731 S3 0.0073 0.00731

Sinais de mercado Seeker Volume líquido atual de ordens em aberto -0.32M $2.73 M $3.05 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.10 M Vendas ativas de 3 dias $0.11 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.04M Compras ativas de 7 dias $0.31 M Vendas ativas de 7 dias $0.35 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Seeker Entrada líquida Preço de SKRUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.01 M 0.01 2026-08-12 $0.04 M 0.01 2026-08-11 $0.02 M 0.01 2026-08-10 -$0.07 M 0.01 2026-08-09 $0.14 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Seeker (SKR) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Seeker. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h SKR / USDT $0.007326 $0.007326 $0.007326 +1.13% 8.39M (USDT) Negociar