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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Bitcoin, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Bitcoin, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Bitcoin (BTC) hoje

Análise técnica de Bitcoin (BTC) hoje

A página de Análise de Bitcoin fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BTC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Bitcoin abaixo.

Variação de preço de Bitcoin (BTC)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$63,431.5---2.27%+1.83%-22.10%
Saiba mais sobre o preço de Bitcoin

Indicadores técnicos de Bitcoin

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Bitcoin em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 15
Neutro 3
Compra 8
Médias móveis:VendaVenda 9Neutro 0Compra 5
Indicadores técnicos:VendaVenda 6Neutro 3Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
63,403
63,401.1
R2
63,401.1
63,399.9922
R1
63,400.1
63,399.3078
PP
63,398.2
63,398.2
S1
63,397.2
63,397.0922
S2
63,395.3
63,396.4078
S3
63,394.3
63,395.3

Sinais de mercado Bitcoin

Volume líquido atual de ordens em aberto
-31.57M
$281.64 M
$313.21 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
74.92M
Compras ativas de 3 dias
$4,706.32 M
Vendas ativas de 3 dias
$4,631.40 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
153.39M
Compras ativas de 7 dias
$10,996.30 M
Vendas ativas de 7 dias
$10,842.91 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Bitcoin

Entrada líquidaPreço de BTCUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$8.17 M63,486.76
2026-08-12-$47.46 M63,449.87
2026-08-11-$80.37 M63,624.46
2026-08-10-$51.76 M64,307.73
2026-08-09-$24.90 M65,230.88

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Bitcoin (BTC) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Bitcoin.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BTC/USDT
$63,426.03
$63,426.03$63,426.03
-0.03%
6.54K (USDT)
BTC/USDC
$63,380.06
$63,380.06$63,380.06
-0.02%
77.87 (USDT)
BTC/USD1
$63,431.05
$63,431.05$63,431.05
-0.09%
5.74 (USDT)
BTC/USDF
$63,654.37
$63,654.37$63,654.37
-0.12%
1.30 (USDT)
BTC/EUR
$54,938.29
$54,938.29$54,938.29
-0.02%
1.10 (USDT)
BTC/USDE
$63,430.13
$63,430.13$63,430.13
+0.20%
0.88 (USDT)
BTC/BRL
$328,906.7
$328,906.7$328,906.7
-0.06%
0.90 (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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