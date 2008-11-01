Análise técnica de Bitcoin (BTC) hoje A página de Análise de Bitcoin fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BTC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Bitcoin abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Bitcoin (BTC) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $63,431.5 -- -2.27% +1.83% -22.10%

Indicadores técnicos de Bitcoin

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Bitcoin em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 15 Neutro 3 Compra 8 Médias móveis : Venda Venda 9 Neutro 0 Compra 5 Indicadores técnicos : Venda Venda 6 Neutro 3 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 63,403 63,401.1 R2 63,401.1 63,399.9922 R1 63,400.1 63,399.3078 PP 63,398.2 63,398.2 S1 63,397.2 63,397.0922 S2 63,395.3 63,396.4078 S3 63,394.3 63,395.3

Sinais de mercado Bitcoin Volume líquido atual de ordens em aberto -31.57M $281.64 M $313.21 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 74.92M Compras ativas de 3 dias $4,706.32 M Vendas ativas de 3 dias $4,631.40 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 153.39M Compras ativas de 7 dias $10,996.30 M Vendas ativas de 7 dias $10,842.91 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Bitcoin Entrada líquida Preço de BTCUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $8.17 M 63,486.76 2026-08-12 -$47.46 M 63,449.87 2026-08-11 -$80.37 M 63,624.46 2026-08-10 -$51.76 M 64,307.73 2026-08-09 -$24.90 M 65,230.88 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.