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Análise técnica de Bitcoin (BTC) hoje
Variação de preço de Bitcoin (BTC)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$63,431.5
|--
|-2.27%
|+1.83%
|-22.10%
Indicadores técnicos de Bitcoin
A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Bitcoin em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.
|Médias móveis:
|Venda
|Venda 9
|Neutro 0
|Compra 5
|Indicadores técnicos:
|Venda
|Venda 6
|Neutro 3
|Compra 3
Sinais de mercado Bitcoin
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Fluxo de capital de Bitcoin
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|$8.17 M
|63,486.76
|2026-08-12
|-$47.46 M
|63,449.87
|2026-08-11
|-$80.37 M
|63,624.46
|2026-08-10
|-$51.76 M
|64,307.73
|2026-08-09
|-$24.90 M
|65,230.88
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
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As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.