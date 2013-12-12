Análise técnica de DOGE (DOGE) hoje A página de Análise de DOGE fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de DOGE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de DOGE abaixo. Cadastrar

Variação de preço de DOGE (DOGE) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.07059 -- +0.42% -1.66% -38.87%

Indicadores técnicos de DOGE

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do DOGE em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 9 Neutro 2 Compra 15 Médias móveis : Compra forte Venda 2 Neutro 0 Compra 12 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 2 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.07065 0.07065 R2 0.07065 0.07065 R1 0.07065 0.07065 PP 0.07065 0.07065 S1 0.07065 0.07065 S2 0.07065 0.07065 S3 0.07065 0.07065

Sinais de mercado DOGE Volume líquido atual de ordens em aberto -4.99M $91.55 M $96.54 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.27M Compras ativas de 3 dias $95.33 M Vendas ativas de 3 dias $95.60 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 1.53M Compras ativas de 7 dias $217.58 M Vendas ativas de 7 dias $216.05 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de DOGE Entrada líquida Preço de DOGEUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.68 M 0.07 2026-08-12 -$2.03 M 0.07 2026-08-11 $1.29 M 0.07 2026-08-10 -$4.68 M 0.07 2026-08-09 -$1.40 M 0.07 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie DOGE (DOGE) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o DOGE. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h DOGE / USDT $0.07061 $0.07061 $0.07061 -0.32% 106.92M (USDT) Negociar DOGE / USDC $0.07053 $0.07053 $0.07053 -0.38% 465.86K (USDT) Negociar DOGE / USD1 $0.07051 $0.07051 $0.07051 -0.55% 4.82M (USDT) Negociar