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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre DOGE, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre DOGE, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de DOGE (DOGE) hoje

Análise técnica de DOGE (DOGE) hoje

A página de Análise de DOGE fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de DOGE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de DOGE abaixo.

Variação de preço de DOGE (DOGE)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.07059--+0.42%-1.66%-38.87%
Saiba mais sobre o preço de DOGE

Indicadores técnicos de DOGE

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do DOGE em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 9
Neutro 2
Compra 15
Médias móveis:Compra forteVenda 2Neutro 0Compra 12
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 2Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.07065
0.07065
R2
0.07065
0.07065
R1
0.07065
0.07065
PP
0.07065
0.07065
S1
0.07065
0.07065
S2
0.07065
0.07065
S3
0.07065
0.07065

Sinais de mercado DOGE

Volume líquido atual de ordens em aberto
-4.99M
$91.55 M
$96.54 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.27M
Compras ativas de 3 dias
$95.33 M
Vendas ativas de 3 dias
$95.60 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
1.53M
Compras ativas de 7 dias
$217.58 M
Vendas ativas de 7 dias
$216.05 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de DOGE

Entrada líquidaPreço de DOGEUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.68 M0.07
2026-08-12-$2.03 M0.07
2026-08-11$1.29 M0.07
2026-08-10-$4.68 M0.07
2026-08-09-$1.40 M0.07

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie DOGE (DOGE) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o DOGE.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
DOGE/USDT
$0.07061
$0.07061$0.07061
-0.32%
106.92M (USDT)
DOGE/USDC
$0.07053
$0.07053$0.07053
-0.38%
465.86K (USDT)
DOGE/USD1
$0.07051
$0.07051$0.07051
-0.55%
4.82M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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DOGE
DOGE
USD
USD

1 DOGE = 0.07059 USD