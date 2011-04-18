Análise técnica de XRP (XRP) hoje A página de Análise de XRP fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de XRP, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de XRP abaixo. Cadastrar

Variação de preço de XRP (XRP) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $1.0045 -- -4.69% -5.69% -32.56%

Indicadores técnicos de XRP

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do XRP em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 8 Neutro 4 Compra 14 Médias móveis : Compra forte Venda 2 Neutro 1 Compra 11 Indicadores técnicos : Venda Venda 6 Neutro 3 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 1.0039 1.0039 R2 1.0039 1.0038 R1 1.0038 1.0038 PP 1.0038 1.0038 S1 1.0037 1.0037 S2 1.0037 1.0037 S3 1.0036 1.0037

Sinais de mercado XRP Volume líquido atual de ordens em aberto -1.67M $156.11 M $157.77 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.58M Compras ativas de 3 dias $353.43 M Vendas ativas de 3 dias $352.85 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 5.17M Compras ativas de 7 dias $819.17 M Vendas ativas de 7 dias $814.00 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de XRP Entrada líquida Preço de XRPUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.29 M 1.00 2026-08-12 -$5.32 M 1.01 2026-08-11 -$12.81 M 1.00 2026-08-10 -$14.41 M 1.02 2026-08-09 -$7.61 M 1.04 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.