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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre XRP, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre XRP, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de XRP (XRP) hoje

Análise técnica de XRP (XRP) hoje

A página de Análise de XRP fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de XRP, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de XRP abaixo.

Variação de preço de XRP (XRP)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$1.0045---4.69%-5.69%-32.56%
Saiba mais sobre o preço de XRP

Indicadores técnicos de XRP

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do XRP em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 8
Neutro 4
Compra 14
Médias móveis:Compra forteVenda 2Neutro 1Compra 11
Indicadores técnicos:VendaVenda 6Neutro 3Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
1.0039
1.0039
R2
1.0039
1.0038
R1
1.0038
1.0038
PP
1.0038
1.0038
S1
1.0037
1.0037
S2
1.0037
1.0037
S3
1.0036
1.0037

Sinais de mercado XRP

Volume líquido atual de ordens em aberto
-1.67M
$156.11 M
$157.77 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.58M
Compras ativas de 3 dias
$353.43 M
Vendas ativas de 3 dias
$352.85 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
5.17M
Compras ativas de 7 dias
$819.17 M
Vendas ativas de 7 dias
$814.00 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de XRP

Entrada líquidaPreço de XRPUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.29 M1.00
2026-08-12-$5.32 M1.01
2026-08-11-$12.81 M1.00
2026-08-10-$14.41 M1.02
2026-08-09-$7.61 M1.04

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
XRP/USDT
$1.0045
$1.0045$1.0045
-0.79%
14.27M (USDT)
XRP/USDC
$1.0035
$1.0035$1.0035
-0.77%
1.53M (USDT)
XRP/USD1
$1.0047
$1.0047$1.0047
-0.73%
330.06K (USDT)
XRP/ETH
$0.0005348
$0.0005348$0.0005348
0.00%
6.46K (USDT)
XRP/BTC
$0.000015807
$0.000015807$0.000015807
-0.84%
8.17K (USDT)
XRP/EUR
$0.8704
$0.8704$0.8704
-0.83%
61.81K (USDT)
XRP/BRL
$5.225
$5.225$5.225
-0.49%
53.07K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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