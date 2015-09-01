Análise técnica de Cardano (ADA) hoje A página de Análise de Cardano fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ADA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Cardano abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Cardano (ADA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.1834 -- -3.58% +16.51% -33.07%

Indicadores técnicos de Cardano

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Cardano em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra forte Venda 2 Neutro 8 Compra 16 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 5 Compra 9 Indicadores técnicos : Compra Venda 2 Neutro 3 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.1832 0.1832 R2 0.1832 0.1832 R1 0.1832 0.1832 PP 0.1832 0.1832 S1 0.1832 0.1832 S2 0.1832 0.1832 S3 0.1832 0.1832

Sinais de mercado Cardano Volume líquido atual de ordens em aberto 8.38M $49.57 M $41.19 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 1.36M Compras ativas de 3 dias $22.26 M Vendas ativas de 3 dias $20.90 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 2.10M Compras ativas de 7 dias $102.79 M Vendas ativas de 7 dias $100.69 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Cardano Entrada líquida Preço de ADAUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.21 M 0.18 2026-08-12 $4.53 M 0.18 2026-08-11 -$5.79 M 0.19 2026-08-10 $0.00 M 0.20 2026-08-09 -$1.06 M 0.20 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.