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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Cardano, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Cardano, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Cardano (ADA) hoje

Análise técnica de Cardano (ADA) hoje

A página de Análise de Cardano fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ADA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Cardano abaixo.

Variação de preço de Cardano (ADA)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.1834---3.58%+16.51%-33.07%
Saiba mais sobre o preço de Cardano

Indicadores técnicos de Cardano

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Cardano em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra forte
Venda 2
Neutro 8
Compra 16
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 5Compra 9
Indicadores técnicos:CompraVenda 2Neutro 3Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.1832
0.1832
R2
0.1832
0.1832
R1
0.1832
0.1832
PP
0.1832
0.1832
S1
0.1832
0.1832
S2
0.1832
0.1832
S3
0.1832
0.1832

Sinais de mercado Cardano

Volume líquido atual de ordens em aberto
8.38M
$49.57 M
$41.19 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
1.36M
Compras ativas de 3 dias
$22.26 M
Vendas ativas de 3 dias
$20.90 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
2.10M
Compras ativas de 7 dias
$102.79 M
Vendas ativas de 7 dias
$100.69 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Cardano

Entrada líquidaPreço de ADAUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.21 M0.18
2026-08-12$4.53 M0.18
2026-08-11-$5.79 M0.19
2026-08-10$0.00 M0.20
2026-08-09-$1.06 M0.20

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Cardano (ADA) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Cardano.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ADA/USDT
$0.1833
$0.1833$0.1833
+0.76%
15.75M (USDT)
ADA/USDC
$0.1833
$0.1833$0.1833
+0.88%
221.84K (USDT)
ADA/BTC
$0.000002887
$0.000002887$0.000002887
+0.66%
45.39K (USDT)
ADA/EUR
$0.1591
$0.1591$0.1591
+0.95%
342.84K (USDT)
ADA/USD1
$0.1832
$0.1832$0.1832
+0.77%
309.33K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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ADA
USD
USD

1 ADA = 0.1834 USD