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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Solana, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Solana, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Solana (SOL) hoje

Análise técnica de Solana (SOL) hoje

A página de Análise de Solana fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SOL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Solana abaixo.

Variação de preço de Solana (SOL)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$75.77--+2.14%+0.42%-17.68%
Saiba mais sobre o preço de Solana

Indicadores técnicos de Solana

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Solana em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 7
Neutro 5
Compra 14
Médias móveis:CompraVenda 4Neutro 1Compra 9
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 4Compra 5
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
75.8033
75.7766
R2
75.7766
75.7613
R1
75.7633
75.7519
PP
75.7366
75.7366
S1
75.7233
75.7213
S2
75.6966
75.7119
S3
75.6833
75.6966

Sinais de mercado Solana

Volume líquido atual de ordens em aberto
3.03M
$244.89 M
$241.86 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-1.53M
Compras ativas de 3 dias
$1,271.49 M
Vendas ativas de 3 dias
$1,273.02 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-18.08M
Compras ativas de 7 dias
$3,578.78 M
Vendas ativas de 7 dias
$3,596.85 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Solana

Entrada líquidaPreço de SOLUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$5.87 M75.53
2026-08-12$2.34 M75.75
2026-08-11-$3.58 M74.94
2026-08-10-$12.46 M75.99
2026-08-09$2.02 M77.43

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Solana (SOL) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Solana.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
SOL/USDT
$75.79
$75.79$75.79
+0.06%
361.28K (USDT)
SOL/USDC
$75.74
$75.74$75.74
+0.11%
2.12K (USDT)
SOL/USD1
$75.79
$75.79$75.79
+0.06%
4.69K (USDT)
SOL/BTC
$0.00119071
$0.00119071$0.00119071
-0.19%
319.14 (USDT)
SOL/EUR
$65.7
$65.7$65.7
+0.19%
1.01K (USDT)
SOL/USDE
$75.61
$75.61$75.61
+0.03%
690.46 (USDT)
SOL/BRL
$394.26
$394.26$394.26
+0.31%
686.15 (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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Montante

SOL
SOL
USD
USD

1 SOL = 75.77 USD