Análise técnica de Solana (SOL) hoje A página de Análise de Solana fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de SOL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Solana abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Solana (SOL) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $75.77 -- +2.14% +0.42% -17.68%

Indicadores técnicos de Solana

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Solana em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 7 Neutro 5 Compra 14 Médias móveis : Compra Venda 4 Neutro 1 Compra 9 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 4 Compra 5 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 75.8033 75.7766 R2 75.7766 75.7613 R1 75.7633 75.7519 PP 75.7366 75.7366 S1 75.7233 75.7213 S2 75.6966 75.7119 S3 75.6833 75.6966

Sinais de mercado Solana Volume líquido atual de ordens em aberto 3.03M $244.89 M $241.86 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -1.53M Compras ativas de 3 dias $1,271.49 M Vendas ativas de 3 dias $1,273.02 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -18.08M Compras ativas de 7 dias $3,578.78 M Vendas ativas de 7 dias $3,596.85 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Solana Entrada líquida Preço de SOLUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $5.87 M 75.53 2026-08-12 $2.34 M 75.75 2026-08-11 -$3.58 M 74.94 2026-08-10 -$12.46 M 75.99 2026-08-09 $2.02 M 77.43 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.