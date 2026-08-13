Análise técnica de dogwifhat sol (WIF) hoje A página de Análise de dogwifhat sol fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de WIF, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de dogwifhat sol abaixo. Cadastrar

Variação de preço de dogwifhat sol (WIF) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.1356 -- -3.70% -11.44% -38.09%

Indicadores técnicos de Dogwifhat sol

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Dogwifhat sol em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 10 Neutro 3 Compra 13 Médias móveis : Compra forte Venda 1 Neutro 1 Compra 12 Indicadores técnicos : Venda forte Venda 9 Neutro 2 Compra 1 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.1356 0.1356 R2 0.1356 0.1355 R1 0.1355 0.1355 PP 0.1355 0.1355 S1 0.1354 0.1354 S2 0.1354 0.1354 S3 0.1353 0.1354

Sinais de mercado Dogwifhat sol Volume líquido atual de ordens em aberto -0.73M $34.42 M $35.15 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.27M Compras ativas de 3 dias $2.72 M Vendas ativas de 3 dias $2.44 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.13M Compras ativas de 7 dias $9.05 M Vendas ativas de 7 dias $9.18 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Dogwifhat sol Entrada líquida Preço de WIFUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.13 M 0.14 2026-08-12 -$0.05 M 0.14 2026-08-11 -$0.27 M 0.14 2026-08-10 -$0.13 M 0.14 2026-08-09 -$0.10 M 0.14 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie dogwifhat sol (WIF) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o dogwifhat sol. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h WIF / USDT $0.1356 $0.1356 $0.1356 -2.65% 2.03M (USDT) Negociar WIF / USDC $0.1355 $0.1355 $0.1355 -2.71% 384.18K (USDT) Negociar WIF / EUR $0.1177 $0.1177 $0.1177 -2.48% 455.80K (USDT) Negociar