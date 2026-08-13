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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Dogwifhat sol, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Dogwifhat sol, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de dogwifhat sol (WIF) hoje

Análise técnica de dogwifhat sol (WIF) hoje

A página de Análise de dogwifhat sol fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de WIF, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de dogwifhat sol abaixo.

Variação de preço de dogwifhat sol (WIF)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.1356---3.70%-11.44%-38.09%
Saiba mais sobre o preço de dogwifhat sol

Indicadores técnicos de Dogwifhat sol

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Dogwifhat sol em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 10
Neutro 3
Compra 13
Médias móveis:Compra forteVenda 1Neutro 1Compra 12
Indicadores técnicos:Venda forteVenda 9Neutro 2Compra 1
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.1356
0.1356
R2
0.1356
0.1355
R1
0.1355
0.1355
PP
0.1355
0.1355
S1
0.1354
0.1354
S2
0.1354
0.1354
S3
0.1353
0.1354

Sinais de mercado Dogwifhat sol

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.73M
$34.42 M
$35.15 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.27M
Compras ativas de 3 dias
$2.72 M
Vendas ativas de 3 dias
$2.44 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.13M
Compras ativas de 7 dias
$9.05 M
Vendas ativas de 7 dias
$9.18 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Dogwifhat sol

Entrada líquidaPreço de WIFUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.13 M0.14
2026-08-12-$0.05 M0.14
2026-08-11-$0.27 M0.14
2026-08-10-$0.13 M0.14
2026-08-09-$0.10 M0.14

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie dogwifhat sol (WIF) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o dogwifhat sol.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
WIF/USDT
$0.1356
$0.1356$0.1356
-2.65%
2.03M (USDT)
WIF/USDC
$0.1355
$0.1355$0.1355
-2.71%
384.18K (USDT)
WIF/EUR
$0.1177
$0.1177$0.1177
-2.48%
455.80K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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