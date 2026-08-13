Preço de Seeker hoje

O preço ao vivo de Seeker (SKR) hoje é R$ 0.007326, com uma variação de 1.13% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SKR para BRL é de R$ 0.007326 por SKR.

Seeker ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- SKR. Nas últimas 24 horas, SKR foi negociado entre R$ 0.007088 (mínimo) e R$ 0.00745 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, SKR movimentou-se +1.31% na última hora e -7.34% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 60.95K.

Informações de mercado de Seeker (SKR)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 60.95KR$ 60.95K R$ 60.95K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 73.26MR$ 73.26M R$ 73.26M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de Seeker é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 60.95K. A oferta em circulação de SKR é --, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 73.26M.