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O preço ao vivo de Seeker hoje é 0.007326 BRL. A capitalização de mercado de SKR é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de SKR para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Seeker hoje é 0.007326 BRL. A capitalização de mercado de SKR é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de SKR para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Seeker (SKR)

Preço em tempo real de 1 SKR para BRL

R$0.03805308
R$0.03805308R$0.03805308
+1.13%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Seeker (SKR)
Última atualização da página: 2026-08-13 08:15:00 (UTC+8)

Preço de Seeker hoje

O preço ao vivo de Seeker (SKR) hoje é R$ 0.007326, com uma variação de 1.13% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SKR para BRL é de R$ 0.007326 por SKR.

Seeker ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- SKR. Nas últimas 24 horas, SKR foi negociado entre R$ 0.007088 (mínimo) e R$ 0.00745 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, SKR movimentou-se +1.31% na última hora e -7.34% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 60.95K.

Informações de mercado de Seeker (SKR)

--
----

R$ 60.95K
R$ 60.95KR$ 60.95K

R$ 73.26M
R$ 73.26MR$ 73.26M

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10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

SOL

A capitalização de mercado atual de Seeker é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 60.95K. A oferta em circulação de SKR é --, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 73.26M.

Histórico de preço de Seeker BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.007088
R$ 0.007088R$ 0.007088
Mínimo 24h
R$ 0.00745
R$ 0.00745R$ 0.00745
Máximo 24h

R$ 0.007088
R$ 0.007088R$ 0.007088

R$ 0.00745
R$ 0.00745R$ 0.00745

--
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--
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+1.31%

+1.13%

-7.34%

-7.34%

Histórico de preços de Seeker (SKR) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Seeker para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ +0.0004252+1.13%
30 diasR$ -0.001832-20.01%
60 diasR$ -0.001993-21.39%
90 diasR$ -0.008829-54.66%
Variação de preço de Seeker hoje

Hoje, SKR registrou uma variação de R$ +0.0004252 (+1.13%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Seeker

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.001832 (-20.01%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Seeker

Expandindo a visualização para 60 dias, SKR teve uma variação de R$ -0.001993 (-21.39%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Seeker

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.008829 (-54.66%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Seeker (SKR)!

Confira agora a página de histórico de preço do Seeker.

Análise para Seeker

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Seeker. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Seeker hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de SKR: Pessimista, otimista 40% | pessimista 60%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI< 20Zona sobrevendidaQueda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
Grupo MA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
Ponto de pivôPreço < S2Abaixo de S2Mais barato do que a faixa recente considerada "mais barata", em um patamar baixo.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
Grupo EMA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
BOLL (20,2)Preço < Faixa inferiorTocando ou rompendo a faixa inferiorEntrando na zona "barata", com volatilidade aumentando.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

O SKR_USDT está operando abaixo do ponto central de 0,007256 no período de 4 horas. O preço encontra-se em uma faixa baixa entre o nível S2 e o centro de 0,00739. O sistema de médias móveis apresenta uma configuração de alta. O indicador MACD formou um sinal de cruzamento descendente, enquanto as linhas rápida e lenta mostram uma divergência de força. O RSI permanece oscilando na zona neutra. Não há sinais claros de expansão significativa da volatilidade. A resistência imediata está localizada em 0,00728, a menos de 0,3% acima do preço atual. O principal suporte chave acima fica em 0,00739, cerca de 1,8% acima do preço atual. Já o suporte próximo inferior está ao redor de 0,00720, com o suporte mais distante sendo ajustado para 0,00715. Ambos os lados — compradores e vendedores — estão disputando dentro de uma faixa estreita. A intensidade do volume de negociação é considerada moderada.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de Seeker?

Os preços do Seeker (SKR) são influenciados por vários fatores-chave:

1. Sentimento de mercado e confiança dos investidores
2. Volume de negociação e liquidez nas exchanges
3. Tendências gerais do mercado de criptomoedas
4. Progresso no desenvolvimento do projeto e atualizações da roadmap
5. Anúncios de parcerias e taxas de adoção
6. Notícias regulatórias que afetam os mercados de cripto
7. Dinâmica de oferta e demanda
8. Engajamento da comunidade e repercussão nas redes sociais

Por que as pessoas querem saber o preço de Seeker hoje?

As pessoas querem saber o preço do Seeker (SKR) hoje por vários motivos importantes: tomar decisões de negociação embasadas, gerenciar a carteira de investimentos, definir o momento ideal para comprar ou vender, acompanhar o desempenho dos investimentos e manter-se atualizado sobre a volatilidade do mercado, a fim de minimizar perdas ou maximizar lucros em tempo real.

Previsão de preço para Seeker

Previsão de preço de Seeker (SKR) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de SKR em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Seeker (SKR) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Seeker pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Seeker pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de SKR para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Seeker.

Como comprar e investir em Seeker em Brasil

Pronto para começar com Seeker? Comprar SKR é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Seeker. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Seeker (SKR).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Seeker será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Seeker(SKR)

O que você pode fazer com Seeker

Possuir Seeker permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Seeker (SKR) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
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Maker
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Taker
Taxas de negociação de Futuros
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Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Seeker (SKR)

The Solana Mobile platform is growing by decentralizing the economy, incentives, and ownership of the platform itself — everything from device access to distribution and dApp store curation. While Seeker remains the Definitive Web3 Mobile Device by offering the best mobile crypto user experience available anywhere, the Solana Mobile vision extends to ensuring that mobile users everywhere can access a seamless and secure onchain experience.

Recurso Seeker

Para uma compreensão mais aprofundada de Seeker, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Seeker
Explorador de blocos

Categoria :

Base EcosystemBNB Chain EcosystemEthereum Ecosystem

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Seeker

Última atualização da página: 2026-08-13 08:15:00 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Seeker (SKR)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Seeker

SKRUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em SKR com alavancagem. Explore a negociação de futuros de SKRUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Seeker (SKR) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Seeker.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
SKR/USDT
R$0.03805308
R$0.03805308R$0.03805308
+1.21%
8.39M (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.1011012
R$0.1011012R$0.1011012

-2.60%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.120927
R$0.120927R$0.120927

+482.50%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.316703
R$1.316703R$1.316703

+4.40%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.6722699
R$1.6722699R$1.6722699

-1.33%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0521076
R$0.0521076R$0.0521076

+3.71%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.00190992
R$0.00190992R$0.00190992

+47.20%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0262095
R$0.0262095R$0.0262095

+40.27%

aPriori

aPriori

APR

R$3.0901779
R$3.0901779R$3.0901779

+38.01%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.006228
R$0.006228R$0.006228

+20.00%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.30792671
R$1.30792671R$1.30792671

+15.01%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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