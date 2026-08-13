Cotação Seeker (SKR)
O preço ao vivo de Seeker (SKR) hoje é R$ 0.007326, com uma variação de 1.13% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SKR para BRL é de R$ 0.007326 por SKR.
Seeker ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- SKR. Nas últimas 24 horas, SKR foi negociado entre R$ 0.007088 (mínimo) e R$ 0.00745 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.
No desempenho de curto prazo, SKR movimentou-se +1.31% na última hora e -7.34% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 60.95K.
SOL
A capitalização de mercado atual de Seeker é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 60.95K. A oferta em circulação de SKR é --, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 73.26M.
+1.31%
+1.13%
-7.34%
-7.34%
Acompanhe as variações de preço de Seeker para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ +0.0004252
|+1.13%
|30 dias
|R$ -0.001832
|-20.01%
|60 dias
|R$ -0.001993
|-21.39%
|90 dias
|R$ -0.008829
|-54.66%
Hoje, SKR registrou uma variação de R$ +0.0004252 (+1.13%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.001832 (-20.01%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, SKR teve uma variação de R$ -0.001993 (-21.39%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.008829 (-54.66%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Seeker. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de SKR: Pessimista, otimista 40% | pessimista 60%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|O momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
|StochRSI
|< 20
|Zona sobrevendida
|Queda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
|Grupo MA
|7 Compras 0 Neutro 0 Vendas
|≥ 80% de compra
|Todas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
|Ponto de pivô
|Preço < S2
|Abaixo de S2
|Mais barato do que a faixa recente considerada "mais barata", em um patamar baixo.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Momentum pessimista surgindo.
|Grupo EMA
|7 Compras 0 Neutro 0 Vendas
|≥ 80% de compra
|Todas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
|BOLL (20,2)
|Preço < Faixa inferior
|Tocando ou rompendo a faixa inferior
|Entrando na zona "barata", com volatilidade aumentando.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
O SKR_USDT está operando abaixo do ponto central de 0,007256 no período de 4 horas. O preço encontra-se em uma faixa baixa entre o nível S2 e o centro de 0,00739. O sistema de médias móveis apresenta uma configuração de alta. O indicador MACD formou um sinal de cruzamento descendente, enquanto as linhas rápida e lenta mostram uma divergência de força. O RSI permanece oscilando na zona neutra. Não há sinais claros de expansão significativa da volatilidade. A resistência imediata está localizada em 0,00728, a menos de 0,3% acima do preço atual. O principal suporte chave acima fica em 0,00739, cerca de 1,8% acima do preço atual. Já o suporte próximo inferior está ao redor de 0,00720, com o suporte mais distante sendo ajustado para 0,00715. Ambos os lados — compradores e vendedores — estão disputando dentro de uma faixa estreita. A intensidade do volume de negociação é considerada moderada.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de Seeker pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
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|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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