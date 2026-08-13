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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Pepe, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Pepe, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Pepe (PEPE) hoje

Análise técnica de Pepe (PEPE) hoje

A página de Análise de Pepe fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PEPE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Pepe abaixo.

Variação de preço de Pepe (PEPE)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.000002684---6.62%-1.62%-34.43%
Saiba mais sobre o preço de Pepe

Indicadores técnicos de Pepe

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Pepe em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 13
Neutro 3
Compra 10
Médias móveis:NeutroVenda 8Neutro 0Compra 6
Indicadores técnicos:NeutroVenda 5Neutro 3Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0000026845
0.000002684
R2
0.000002684
0.0000026834
R1
0.000002683
0.000002683
PP
0.0000026825
0.0000026825
S1
0.0000026815
0.0000026819
S2
0.000002681
0.0000026815
S3
0.00000268
0.000002681

Sinais de mercado Pepe

Volume líquido atual de ordens em aberto
-11.11M
$92.71 M
$103.83 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
3.60M
Compras ativas de 3 dias
$137.76 M
Vendas ativas de 3 dias
$134.17 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
2.40M
Compras ativas de 7 dias
$313.14 M
Vendas ativas de 7 dias
$310.75 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Pepe

Entrada líquidaPreço de PEPEUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.89 M0.00
2026-08-12-$0.07 M0.00
2026-08-11-$0.78 M0.00
2026-08-10-$0.33 M0.00
2026-08-09$0.16 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Pepe (PEPE) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Pepe.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
PEPE/USDT
$0.000002684
$0.000002684$0.000002684
-4.00%
59.49B (USDT)
PEPE/USDC
$0.000002685
$0.000002685$0.000002685
-3.90%
19.57B (USDT)
PEPE/EUR
$0.000002333
$0.000002333$0.000002333
-3.47%
23.10B (USDT)
PEPE/USD1
$0.000002688
$0.000002688$0.000002688
-3.86%
19.10B (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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