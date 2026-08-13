Análise técnica de Pepe (PEPE) hoje A página de Análise de Pepe fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PEPE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Pepe abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Pepe (PEPE) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.000002684 -- -6.62% -1.62% -34.43%

Indicadores técnicos de Pepe

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Pepe em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 13 Neutro 3 Compra 10 Médias móveis : Neutro Venda 8 Neutro 0 Compra 6 Indicadores técnicos : Neutro Venda 5 Neutro 3 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0000026845 0.000002684 R2 0.000002684 0.0000026834 R1 0.000002683 0.000002683 PP 0.0000026825 0.0000026825 S1 0.0000026815 0.0000026819 S2 0.000002681 0.0000026815 S3 0.00000268 0.000002681

Sinais de mercado Pepe Volume líquido atual de ordens em aberto -11.11M $92.71 M $103.83 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 3.60M Compras ativas de 3 dias $137.76 M Vendas ativas de 3 dias $134.17 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 2.40M Compras ativas de 7 dias $313.14 M Vendas ativas de 7 dias $310.75 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Pepe Entrada líquida Preço de PEPEUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.89 M 0.00 2026-08-12 -$0.07 M 0.00 2026-08-11 -$0.78 M 0.00 2026-08-10 -$0.33 M 0.00 2026-08-09 $0.16 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Pepe (PEPE) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Pepe. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h PEPE / USDT $0.000002684 $0.000002684 $0.000002684 -4.00% 59.49B (USDT) Negociar PEPE / USDC $0.000002685 $0.000002685 $0.000002685 -3.90% 19.57B (USDT) Negociar PEPE / EUR $0.000002333 $0.000002333 $0.000002333 -3.47% 23.10B (USDT) Negociar PEPE / USD1 $0.000002688 $0.000002688 $0.000002688 -3.86% 19.10B (USDT) Negociar