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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Ethereum, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Ethereum, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Ethereum (ETH) hoje

Análise técnica de Ethereum (ETH) hoje

A página de Análise de Ethereum fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ETH, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Ethereum abaixo.

Variação de preço de Ethereum (ETH)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$1,884.3---1.87%+6.62%-17.47%
Saiba mais sobre o preço de Ethereum

Indicadores técnicos de Ethereum

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Ethereum em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 9
Neutro 1
Compra 16
Médias móveis:Compra forteVenda 2Neutro 0Compra 12
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 1Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
1,883.5266
1,883.5233
R2
1,883.5233
1,883.5195
R1
1,883.5166
1,883.5171
PP
1,883.5133
1,883.5133
S1
1,883.5066
1,883.5095
S2
1,883.5033
1,883.5071
S3
1,883.4966
1,883.5033

Sinais de mercado Ethereum

Volume líquido atual de ordens em aberto
-44.12M
$411.21 M
$455.33 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.18M
Compras ativas de 3 dias
$2,283.30 M
Vendas ativas de 3 dias
$2,283.12 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
45.73M
Compras ativas de 7 dias
$5,648.14 M
Vendas ativas de 7 dias
$5,602.41 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Ethereum

Entrada líquidaPreço de ETHUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$1.47 M1,885.76
2026-08-12$0.88 M1,892.83
2026-08-11-$35.51 M1,863.10
2026-08-10-$38.56 M1,877.04
2026-08-09$5.62 M1,926.49

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Ethereum

Negocie Ethereum (ETH) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Ethereum.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ETH/USDT
$1,884.29
$1,884.29$1,884.29
-0.44%
87.52K (USDT)
ETH/USDC
$1,882.71
$1,882.71$1,882.71
-0.44%
440.48 (USDT)
ETH/USD1
$1,881.18
$1,881.18$1,881.18
-0.66%
178.25 (USDT)
ETH/BTC
$0.029635
$0.029635$0.029635
-0.61%
144.01 (USDT)
ETH/USDF
$1,889.26
$1,889.26$1,889.26
-0.71%
54.19 (USDT)
ETH/EUR
$1,631.23
$1,631.23$1,631.23
-0.60%
40.31 (USDT)
ETH/USDE
$1,879.69
$1,879.69$1,879.69
-0.65%
28.90 (USDT)
ETH/BRL
$9,775.77
$9,775.77$9,775.77
-0.40%
30.20 (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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