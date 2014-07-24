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Análise técnica de Ethereum (ETH) hoje
Variação de preço de Ethereum (ETH)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$1,884.3
|--
|-1.87%
|+6.62%
|-17.47%
Indicadores técnicos de Ethereum
A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Ethereum em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.
|Médias móveis:
|Compra forte
|Venda 2
|Neutro 0
|Compra 12
|Indicadores técnicos:
|Venda
|Venda 7
|Neutro 1
|Compra 4
Sinais de mercado Ethereum
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Fluxo de capital de Ethereum
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|$1.47 M
|1,885.76
|2026-08-12
|$0.88 M
|1,892.83
|2026-08-11
|-$35.51 M
|1,863.10
|2026-08-10
|-$38.56 M
|1,877.04
|2026-08-09
|$5.62 M
|1,926.49
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
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