Análise técnica de Ethereum (ETH) hoje A página de Análise de Ethereum fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ETH, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Ethereum abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Ethereum (ETH) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $1,884.3 -- -1.87% +6.62% -17.47%

Indicadores técnicos de Ethereum

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Ethereum em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 9 Neutro 1 Compra 16 Médias móveis : Compra forte Venda 2 Neutro 0 Compra 12 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 1 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 1,883.5266 1,883.5233 R2 1,883.5233 1,883.5195 R1 1,883.5166 1,883.5171 PP 1,883.5133 1,883.5133 S1 1,883.5066 1,883.5095 S2 1,883.5033 1,883.5071 S3 1,883.4966 1,883.5033

Sinais de mercado Ethereum Volume líquido atual de ordens em aberto -44.12M $411.21 M $455.33 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.18M Compras ativas de 3 dias $2,283.30 M Vendas ativas de 3 dias $2,283.12 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 45.73M Compras ativas de 7 dias $5,648.14 M Vendas ativas de 7 dias $5,602.41 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Ethereum Entrada líquida Preço de ETHUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $1.47 M 1,885.76 2026-08-12 $0.88 M 1,892.83 2026-08-11 -$35.51 M 1,863.10 2026-08-10 -$38.56 M 1,877.04 2026-08-09 $5.62 M 1,926.49 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.