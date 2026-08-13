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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Pudgy Penguins, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Pudgy Penguins, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Pudgy Penguins (PENGU) hoje

Análise técnica de Pudgy Penguins (PENGU) hoje

A página de Análise de Pudgy Penguins fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PENGU, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Pudgy Penguins abaixo.

Variação de preço de Pudgy Penguins (PENGU)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.006181---0.28%+6.53%-32.10%
Saiba mais sobre o preço de Pudgy Penguins

Indicadores técnicos de Pudgy Penguins

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Pudgy Penguins em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 13
Neutro 3
Compra 10
Médias móveis:VendaVenda 9Neutro 2Compra 3
Indicadores técnicos:CompraVenda 4Neutro 1Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.006179
0.006178
R2
0.006178
0.006177
R1
0.006177
0.006176
PP
0.006176
0.006176
S1
0.006175
0.006175
S2
0.006174
0.006174
S3
0.006173
0.006174

Sinais de mercado Pudgy Penguins

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.20M
$5.79 M
$5.99 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.18M
Compras ativas de 3 dias
$15.19 M
Vendas ativas de 3 dias
$15.01 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.19M
Compras ativas de 7 dias
$43.43 M
Vendas ativas de 7 dias
$43.63 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Pudgy Penguins

Entrada líquidaPreço de PENGUUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.49 M0.01
2026-08-12-$0.41 M0.01
2026-08-11-$0.72 M0.01
2026-08-10-$0.61 M0.01
2026-08-09-$0.08 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Pudgy Penguins (PENGU) nos mercados da MEXC

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
PENGU/USDT
$0.006189
$0.006189$0.006189
-3.25%
32.76M (USDT)
PENGU/USDC
$0.006185
$0.006185$0.006185
-3.21%
28.05M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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