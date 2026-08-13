Análise técnica de Pudgy Penguins (PENGU) hoje A página de Análise de Pudgy Penguins fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PENGU, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Pudgy Penguins abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Pudgy Penguins (PENGU) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.006181 -- -0.28% +6.53% -32.10%

Indicadores técnicos de Pudgy Penguins

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Pudgy Penguins em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 13 Neutro 3 Compra 10 Médias móveis : Venda Venda 9 Neutro 2 Compra 3 Indicadores técnicos : Compra Venda 4 Neutro 1 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.006179 0.006178 R2 0.006178 0.006177 R1 0.006177 0.006176 PP 0.006176 0.006176 S1 0.006175 0.006175 S2 0.006174 0.006174 S3 0.006173 0.006174

Sinais de mercado Pudgy Penguins Volume líquido atual de ordens em aberto -0.20M $5.79 M $5.99 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.18M Compras ativas de 3 dias $15.19 M Vendas ativas de 3 dias $15.01 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.19M Compras ativas de 7 dias $43.43 M Vendas ativas de 7 dias $43.63 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Pudgy Penguins Entrada líquida Preço de PENGUUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.49 M 0.01 2026-08-12 -$0.41 M 0.01 2026-08-11 -$0.72 M 0.01 2026-08-10 -$0.61 M 0.01 2026-08-09 -$0.08 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Pudgy Penguins (PENGU) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Pudgy Penguins. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h PENGU / USDT $0.006189 $0.006189 $0.006189 -3.25% 32.76M (USDT) Negociar PENGU / USDC $0.006185 $0.006185 $0.006185 -3.21% 28.05M (USDT) Negociar