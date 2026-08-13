Análise técnica de RollX (ROLL) hoje A página de Análise de RollX fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ROLL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de RollX abaixo. Cadastrar

Variação de preço de RollX (ROLL) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.13417 -- -7.87% +132.24% +466.59%

Fluxo de capital de RollX Entrada líquida Preço de ROLLUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.13 2026-08-12 $0.00 M 0.13 2026-08-11 $0.00 M 0.13 2026-08-10 $0.00 M 0.13 2026-08-09 $0.00 M 0.14 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie RollX (ROLL) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o RollX. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ROLL / USDT $0.13427 $0.13427 $0.13427 0.00% 407.54K (USDT) Negociar