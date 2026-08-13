Preço de RollX hoje

O preço ao vivo de RollX (ROLL) hoje é R$ 0.13417, com uma variação de 0.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ROLL para BRL é de R$ 0.13417 por ROLL.

RollX ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- ROLL. Nas últimas 24 horas, ROLL foi negociado entre R$ 0.13402 (mínimo) e R$ 0.13531 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, ROLL movimentou-se 0.00% na última hora e -7.87% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 54.53K.

Informações de mercado de RollX (ROLL)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 54.53KR$ 54.53K R$ 54.53K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 134.17MR$ 134.17M R$ 134.17M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BASE

A capitalização de mercado atual de RollX é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 54.53K. A oferta em circulação de ROLL é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 134.17M.