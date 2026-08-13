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O preço ao vivo de RollX hoje é 0.13417 BRL. A capitalização de mercado de ROLL é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ROLL para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de RollX hoje é 0.13417 BRL. A capitalização de mercado de ROLL é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ROLL para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação RollX (ROLL)

Preço em tempo real de 1 ROLL para BRL

R$0.6968613
R$0.6968613R$0.6968613
+0.02%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de RollX (ROLL)
Última atualização da página: 2026-08-13 07:55:59 (UTC+8)

Preço de RollX hoje

O preço ao vivo de RollX (ROLL) hoje é R$ 0.13417, com uma variação de 0.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ROLL para BRL é de R$ 0.13417 por ROLL.

RollX ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- ROLL. Nas últimas 24 horas, ROLL foi negociado entre R$ 0.13402 (mínimo) e R$ 0.13531 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, ROLL movimentou-se 0.00% na última hora e -7.87% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 54.53K.

Informações de mercado de RollX (ROLL)

--
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R$ 54.53K
R$ 54.53KR$ 54.53K

R$ 134.17M
R$ 134.17MR$ 134.17M

--
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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

A capitalização de mercado atual de RollX é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 54.53K. A oferta em circulação de ROLL é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 134.17M.

Histórico de preço de RollX BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.13402
R$ 0.13402R$ 0.13402
Mínimo 24h
R$ 0.13531
R$ 0.13531R$ 0.13531
Máximo 24h

R$ 0.13402
R$ 0.13402R$ 0.13402

R$ 0.13531
R$ 0.13531R$ 0.13531

--
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--
----

0.00%

+0.02%

-7.87%

-7.87%

Histórico de preços de RollX (ROLL) em BRL

Acompanhe as variações de preço de RollX para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ +0.0001393+0.02%
30 diasR$ +0.0764+132.24%
60 diasR$ +0.0548+69.04%
90 diasR$ +0.11049+466.59%
Variação de preço de RollX hoje

Hoje, ROLL registrou uma variação de R$ +0.0001393 (+0.02%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de RollX

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.0764 (+132.24%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de RollX

Expandindo a visualização para 60 dias, ROLL teve uma variação de R$ +0.0548 (+69.04%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de RollX

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.11049 (+466.59%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de RollX (ROLL)!

Confira agora a página de histórico de preço do RollX.

Análise para RollX

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de RollX. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de RollX hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de ROLL é: otimista, otimista 72% | pessimista 28%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJGolden CrossK > DO momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
StochRSI20‑80Zona neutraRitmo normal, sem sinais extremos.
Grupo MA1-2 compra(s)20‑40% de vendaA maioria das médias móveis aponta para baixo, com alinhamento de baixa.
Ponto de pivôPivô ≤ Preço ≤ R1Entre o pivô‑R1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente alta.
MACDGolden CrossDIF > DEAMomentum otimista surgindo.
Grupo EMA1-2 compra(s)20‑40% de vendaA maioria das médias móveis aponta para baixo, com alinhamento de baixa.
BOLL (20,2)Médio < Preço ≤ SuperiorEntre a faixa média e a superiorRelativamente forte, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

**Estrutura de Mercado** O preço atual do ROLL_USDT no período de 4 horas é de 0,03158, posicionando-se 2,57% acima do centro de oscilação em 0,03079 e dentro da zona de teste do nível R1 (0,03239). Tanto as médias móveis simples (MA) quanto as exponenciais (EMA) de curto prazo apresentam uma configuração de compra, com o preço operando na parte superior do sistema de médias. Atualmente, a estrutura encontra-se na metade superior do sistema de suporte/resistência, restando ainda um espaço de 7,5% até o nível R2 (0,03395). **Estado do Momentum** O MACD registrou um sinal de cruzamento positivo, com as linhas rápida e lenta próximas ao eixo zero. O RSI permanece em uma faixa neutra, sem atingir o limiar de sobrecompra, indicando que ainda há espaço para a expansão do momentum. Os indicadores de curto prazo e o sistema de médias móveis estão alinhados, mantendo a concentração do impulso comprador. **Níveis Chave** No lado superior, o nível R1 está localizado em 0,03239 (a 2,56% do preço atual), funcionando como um ponto de observação imediato; já o R2, em 0,03395 (a 7,5% do preço atual), serve como referência mais distante. No lado inferior, o centro de oscilação em 0,03079 (a 2,5% do preço atual) e o nível S1 em 0,02923 (a 7,44% do preço atual) constituem duas zonas de referência para possíveis correções.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de RollX?

Os preços do RollX (ROLL) são influenciados por diversos fatores-chave:

1. Sentimento do mercado e tendências gerais do mercado de criptomoedas
2. Volume de negociação e liquidez nas exchanges
3. Atualizações sobre o desenvolvimento do projeto e progresso no roadmap
4. Adoção pela comunidade e engajamento dos usuários
5. Anúncios de parcerias e integrações
6. Notícias regulatórias que afetam tokens DeFi/jogos
7. Utilidade do token e demanda dentro do ecossistema RollX
8. Dinâmica de oferta e tokenomics
9. Concorrência com projetos semelhantes de jogos em blockchain
10. Condições econômicas gerais e apetite por risco

Por que as pessoas querem saber o preço de RollX hoje?

As pessoas querem saber o preço do RollX (ROLL) hoje por vários motivos importantes: tomar decisões de negociação informadas, definir o momento ideal para comprar ou vender, avaliar o portfólio, acompanhar o desempenho dos investimentos, analisar as tendências do mercado e determinar os lucros e perdas. Os preços em tempo real ajudam os traders a aproveitar ao máximo a volatilidade.

Previsão de preço para RollX

Previsão de preço de RollX (ROLL) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de ROLL em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de RollX (ROLL) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de RollX pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço RollX pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de ROLL para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de RollX.

Como comprar e investir em RollX em Brasil

Pronto para começar com RollX? Comprar ROLL é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar RollX. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de RollX (ROLL).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e RollX será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar RollX(ROLL)

O que você pode fazer com RollX

Possuir RollX permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar RollX (ROLL) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
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Maker
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Taker
Taxas de negociação de Futuros
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Maker
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Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é RollX (ROLL)

RollX is a Base native, decentralized trading platform for spot and perpetual markets, designed to deliver centralized exchange level performance while preserving the transparency and self custody of decentralized finance. It is built to function as a unified liquidity and risk engine for the onchain asset economy, addressing a core structural challenge: transforming asset issuance into deep, efficiently priced, and professionally executed markets. By integrating spot trading, perpetual futures, collateral management, and risk controls into a single coherent architecture, RollX reduces liquidity fragmentation, improves capital efficiency, and enables institutional-grade execution across the Base ecosystem.

Recurso RollX

Para uma compreensão mais aprofundada de RollX, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do RollX
Explorador de blocos

Categoria :

Base EcosystemBase NativeCardano Ecosystem

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre RollX

Última atualização da página: 2026-08-13 07:55:59 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o RollX (ROLL)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre RollX

ROLLUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em ROLL com alavancagem. Explore a negociação de futuros de ROLLUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie RollX (ROLL) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o RollX.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ROLL/USDT
R$0.6961347
R$0.6961347R$0.6961347
-0.09%
407.04K (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

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Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Bitcoin

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BTC
Tether Gold

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Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.1087824
R$0.1087824R$0.1087824

+4.80%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.1190067
R$0.1190067R$0.1190067

+473.25%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.368603
R$1.368603R$1.368603

+8.51%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.7195508
R$1.7195508R$1.7195508

+1.45%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0522114
R$0.0522114R$0.0522114

+3.92%

Principais altas

Principais altas do dia

aPriori

aPriori

APR

R$3.1853625
R$3.1853625R$3.1853625

+42.26%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.001861653
R$0.001861653R$0.001861653

+43.48%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0236664
R$0.0236664R$0.0236664

+26.66%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.34582928
R$1.34582928R$1.34582928

+18.34%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13.709904
R$13.709904R$13.709904

+32.08%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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